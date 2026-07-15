Taxas de juros são o atrativo da indústria no Nordeste, diz CNI

Acredite! As taxas de juros menores do que as do mercado foram a principal motivação que levaram empresas industriais do Norte, do Nordeste e do Centro Oeste a buscar crédito junto aos Fundos Constitucionais de Financiamento, como o FNE, entre 2022 e 2025, segundo mostrou levantamento inédito da Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgado na madrugada de hoje, quarta-feira, 15.

Mas a pesquisa revelou que o excesso de burocracia e de garantias exigidas pelos bancos operadores dos fundos, além da falta de conhecimento sobre eles, impediram o maior acesso das indústrias a esses recursos.

De acordo com a pesquisa, 94% das indústrias que solicitaram crédito a algum dos fundos apontaram as taxas de juros mais atrativas como a principal motivação para a procura, resultado que contrasta com a Sondagem Especial de Condições de Acesso ao Crédito, divulgada pela CNI em janeiro, em que o custo do crédito foi apontado como o maior obstáculo para o acesso ao financiamento.

“As taxas de juros costumam ser o maior entrave para a obtenção de crédito no país, ainda mais quando estão em um patamar tão elevado, como o atual. A pesquisa mostra que a política pública tem conseguido sanar esse gargalo, mas é preciso ponderar que os juros médios cobrados da indústria ainda são bem maiores do que para o setor rural, por exemplo. Há abertura para equalizar essa diferença”, aponta Julia Dias, analista de Políticas e Indústria da CNI.

Os industriais entrevistados também destacaram os prazos de pagamento e carência (56%) e o relacionamento prévio com o banco operador (24%) como fatores importantes na decisão de buscar recursos por meio dos fundos.

Burocracia, garantias e falta de conhecimento travaram o crédito

De acordo com o levantamento, quase quatro em cada dez indústrias (38,1%) não conhecem os fundos, sinalizando que a política-pública não está alcançando todo o público-alvo ou que, embora esteja, não é adequadamente reconhecida. Esse dado sugere que as empresas podem acessar o crédito sem relacioná-lo à política de desenvolvimento voltada à região.

Já entre as indústrias que conhecem os fundos, mas não solicitaram crédito, 38,5% apontaram a aparente burocracia ou demora do processo para obter financiamento como o principal entrave. A falta de informação suficiente sobre os fundos e a falta de necessidade de crédito no período aparecem empatadas como segundo maior obstáculo (28,2%).

Os empresários também foram questionados sobre o grau de exigência das garantias solicitadas durante a tentativa de contratação do crédito. Mais de metade (56%) classificaram as evidências requeridas pelos bancos operadores como razoáveis, considerando o perfil da empesa. No entanto, 38% dos industriais afirmaram que as instituições financeiras foram exigentes demais com as garantias, ao passo que 6% dos empresários classificaram os bancos como pouco exigentes nessas operações.

Compra de máquinas foi a principal finalidade do crédito

A pesquisa também apurou que a demanda de crédito do setor industrial junto aos fundos prioriza investimentos de natureza estrutural: 56% das empresas que solicitaram crédito tinham como objetivo a compra de máquinas e equipamentos; 22% visavam a construção, manutenção, modernização ou instalação de planta, fábrica ou armazém; enquanto apenas 18% buscavam crédito para capital de giro, ou seja, sustentar o fluxo de caixa e as necessidades operacionais do dia a dia, como pagamento da folha de salários e impostos.

O resultado vai na direção contrária do que revelou a última Sondagem Especial de Condições de Acesso ao Crédito, na qual o capital de giro foi apontado como a principal finalidade da demanda por crédito das empresas industriais.

“O uso dos recursos para a compra de máquinas e equipamentos e melhoria da estrutura das empresas está alinhado com o objetivo da política pública. Esse crédito mais estruturante vai contribuir para a incorporação de novas tecnologias, o aumento da produtividade e, de forma geral, a competitividade das empresas”, afirma Júlia Dias.

Crédito teve impacto positivo para quase 90% das empresas

Entre as indústrias que conseguiram crédito no período, 88,6% avaliaram positivamente o impacto dos recursos nas operações, sendo a viabilização da compra de máquinas e equipamentos (62,2%), da expansão física da empresa (37,8%) e a contribuição para a geração de empregos (29,7%) as principais razões para isso. Apenas 5,4% atribuíram o impacto positivo gerado pelo crédito à recuperação financeira, indicando que o instrumento está sendo usado de forma saudável pelas empresas, aponta o estudo.

Maior parte das empresas conseguiu crédito suficiente

O levantamento também mostra que 52% das empresas conseguiram contratar financiamento por meio dos fundos e que o valor aprovado foi igual ao que necessitavam. Outros 32% também conseguiram recursos, mas em valor inferior ao necessário. Apenas 4% das empresas obtiveram crédito acima do que precisavam. Além disso, o percentual de empresas que tentaram, mas não conseguiram contratar nenhuma operação foi de 10%, porcentagem inferior ao registrado na Sondagem Especial de Condições de Acesso ao Crédito, que variou entre 19% e 32%.

64% das empresas estão satisfeitas com os fundos

Os empresários também avaliaram o nível de satisfação com a experiência junto aos fundos no momento da solicitação do crédito. Quase dois terços (68%) dos entrevistados se declararam satisfeitos ou muito satisfeitos, dos quais 56,3% elegeram as taxas de juros como o principal motivo para a avaliação positiva; os prazos de pagamento e de carência (43,8%) e o atendimento recebido (40,6%) vieram em seguida.

Por outro lado, 24% dos entrevistados se disseram insatisfeitos ou muito insatisfeitos, dos quais metade culpou o atendimento recebido e os prazos de pagamento e de carência. A burocracia e as taxas de juros, ambas com 35,7% das assinalações, aparecem na sequência. O resultado sugere que, embora as taxas de juros tenham sido apontadas como a principal motivação para a busca por crédito, parte dos empresários não mantém essa percepção após conseguir o financiamento.

Demanda por crédito esbarra em falta de informação