Tarifaço de Trump mobiliza prefeitos do país

Mobiliza-se a Frente Nacional dos Prefeitos, cuja liderança está preocupada com as consequências do tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos a produtos brasileiros exportados para o mercado norte-americano.

Os dirigentes dessa Frente pediram ontem reuniões com o vice-presidente Geraldo Alckmin e com o presidente do BNDES, com os quais debaterão sobre providências para a minimização dos prejuízos que serão causados pelo tarifaço, cuja vigência começará amanhã, quarta-feira, dia 6 de agosto.