Supermercados, Três cearenses faturam mais de R$ 1 bilhão

Relatório da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, divulgado recentemente, apresentou a relação das redes de supermercados locais, por estado, cujo faturamento anual é superior a R$ 1 bilhão.

No Ceará, três cadeias de supermercados alcançaram esse patamar. Foram os seguintes:

Cometa Supermercados, com R$ 1,4 bilhão de receita anual; Mercadinhos São Luiz, com R$ 1,3 bilhão; e Supermercados Frangolândia, com faturamento de R$ 1,1 bilhão

A propósito: mesmo concorrendo com as grandes redes nacionais e estrangeiras, as empresas cearenses do varejo lideram o setor. Isto é possível porque os varejistas do Ceará conhecem as caraterísticas do seu consumidor, identificando suas preferências e atendendo-as com um jeito próprio dos que fazem da atividade comercial, neste estado, uma espécie de ministério ao qual se dedicam as 24 horas do dia.

A história de sucesso de cada um desses empresários cearenses supermercadistas é uma crônica de luta e de exclusiva dedicação ao trabalho. Chegaram aonde chegaram por essas virtudes e pelo nato talento de empreender.