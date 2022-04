Supermercado Pinheiro participará da Smart Market Abras

Amanhã, quarta-feira, 27, e na quinta-feira, 28, a rede Supermercado Pinheiro participará da programação do Smart Market Abras, promovido e chancelado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

O evento será um grande encontro nacional online que reunirá a comunidade supermercadista especializada em gestão, performance e negócios.

Serão debatidos os principais desafios das empresas do setor, os melhores indicadores de gestão e as melhores práticas para elevar a performance das empresas e dos seus profissionais.

O sócio e CEO da rede Supermercado Pinheiro, empresário Honório Pinheiro, falará amanhã, às 17 horas, na Arena Smart, abordando o tema “Modelo de Organização e Gestão”.

Quinta-feira, 28, o diretor executivo Comercial e Marketing do Supermercado Pinheiro, Alexandre Pinheiro, falará às 12 horas sobre “Melhores práticas e referências de mercado”.

Como parte da sua programação, o Smart Market Abras também fará a entrega, no dia 28, da 1ª edição do Prêmio Profissionais do Ano Abras, contemplando os melhores CEOs, diretores e gerentes.

Alexandre Pinheiro concorre ao prêmio na categoria CEO.

“São duas grandes honras para o Supermercado Pinheiro: a primeira delas é ter sido indicado na categoria CEO para o prêmio, ao lado de outros grandes profissionais da área de supermercados. A segunda é participar de um dos maiores eventos da área, juntamente com Honório Pinheiro, a fim de compartilhar nosso trabalho para todo o país”, diz Alexandre Pinheiro.