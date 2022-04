CNI outorga a Carlos Prado Medalha do Mérito Industrial

Por indicação do Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, o primeiro vice-presidente da entidade, empresário Carlos Prado, receberá a Medalha da Ordem do Mérito Industrial de 2022 , conferida pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Trata-se da maior honraria da indústria brasileira.

A nomeação foi aprovada na manhã desta terça-feira, 26, durante reunião da diretoria da CNI, em Brasília.

Carlos Prado é um dos maiores empresários do agronegócio brasileiro e tem sido, em parceria com o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, um grande articulador para a implementação do Hub do Hidrogênio Verde no Ceará.

O homenageado nasceu em Marília, São Paulo, em fevereiro de 1941. Terceiro de sete filhos do agricultor João Horta do Prado e de Lupérsia Bernandes Prado, Carlos Prado chegou ao Ceará em agosto de 1973, quando fundou a Cemag – Ceará Máquinas Agrícolas. Desde então, aliado à sua atuação empresarial, tem colaborado fortemente com as atividades classistas.

Podem ser citadas, entre essas atividades, as seguintes: Participante/fundador do Pacto de Cooperação do Ceará e participante/fundador do Agropacto – Pacto de Cooperação da Agropecuária do Ceará.

Em 1995, durante a gestão de Fernando Cirino Gurgel na presidência da Fiec, liderou a criação do Trade Point do Ceará, como braço do Ministério de Relações Exteriores.

Em 1998, o Trade Point foi transformado em Centro Internacional de Negócios (CIN), para desenvolver a cultura exportadora no Ceará.

Em 2002, liderou a Plataforma Regional do Agronegócio do Caju, que abrangeu todo o Nordeste, e foi coordenada pela Fiec.

Em 2012/2013, colaborou com a coordenação do Movimento Integra Brasil – O Nordeste no Brasil e no Mundo, iniciativa do CIC, com apoio da Fiec.

Carlos Prado presidiu ainda a Comissão Nacional de Fruticultura da Confederação Nacional da Agricultura (CNA). Foi membro do Conselho de Integração Nacional da CNI, como representante da Fiec.

Junto à Fiec, ele tem desenvolvido diversos papéis de grande importância na história da instituição e, hoje, é o seu primeiro vice-presidente, sendo um dos principais articuladores da indústria para a implementação do Hub do Hidrogênio Verde do Ceará.