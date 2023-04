Supermercado Pinheiro ganha Prêmio Profissionais do Ano

Festa na rede Supermercado Pinheiro! Sua diretora executiva de Gestão de Pessoas, Xênia Pinheiro, foi a vencedora da 2ª edição do Prêmio Profissionais do Ano – categoria “Diretor de Pessoas”, promovido pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

A entrega do prêmio aconteceu no encerramento do Smart Market Abras, na noite de terça-feira, 18, no Transamerica Expo Center, na cidade de São Paulo.

O prêmio é o reconhecimento aos profissionais com as melhores performances no setor supermercadista no Brasil neste ano de 2023.

Xênia é graduada em Administração de Empresas pela Universidade de Fortaleza (Unifor), é coaching pelo Integrated Coaching Institute (ICI) e pós-graduada em Gestão de Pessoas pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio Grande do Sul.

Ela está há 25 anos no Supermercado Pinheiro, rede familiar com mais de 2 mil funcionários e 20 lojas no Ceará, onde lidera a Gestão de Pessoas.

“É uma grande honra e alegria receber uma comenda que reconhece o empreendedorismo feminino e o trabalho da área de gestão de pessoas, em busca do desenvolvimento e bem-estar dos nossos mais de 2 mil bons vizinhos”, disse à coluna a premiada Xênia Pinheiro.