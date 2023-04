ArcelorMittal Pecém abre inscrições para seu programa Jovem Aprendiz

Estão abertas as inscrições para o programa Jovem Aprendiz ArcelorMittal Pecém, com vagas também para Pessoa com Deficiência (PCD).

As inscrições irão até o dia 1º de maio e podem ser feitas pelo link https://arcelormittalpecem.gupy.io

O programa da ArcelorMittal Pecém ofertará 70 vagas distribuídas entre os cursos de Operador de Processo Siderúrgico e Operador de Manutenção Eletromecânica.

O ingresso dos selecionados ocorrerá ao longo do segundo semestre deste ano.

A prioridade é selecionar aprendizes que residam em municípios próximos à ArcelorMittal, como São Gonçalo do Amarante e Caucaia.

Para o Aprendiz PCD, a contratação abrange todo o Ceará.

O Jovem Aprendiz ArcelorMittal Pecém conta com a parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Ceará (Senai-CE), que nos auxilia na capacitação desses jovens.

Já participaram do programa 703 aprendizes, sendo 296 de São Gonçalo do Amarante; 225 de Caucaia; 84 de Paracuru; 79 de Fortaleza; 10 de Maracanaú; 4 Pacatuba; 2 de Paraipaba; 1 de Pacajus; 1 de São Luís do Curu; e 1de Croatá.

Já foram contratados 335 aprendizes.

A ArcelorMittal Pecém faz parte do Grupo ArcelorMittal, líder mundial da produção de aço, com presença industrial em 16 países. O grupo tem 160 mil empregados e clientes em mais de 155 países.

São mais de 30 unidades na América Latina (Brasil, Argentina, Costa Rica e Venezuela), com cerca de 20 mil empregados e produção de 15,5 milhões de toneladas de aço bruto por ano – incluindo Pecém.

A unidade no Pecém é a primeira produtora de aço integrada no Nordeste.