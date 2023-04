H2V: Fortescue fortalece laços com Governo do Ceará e o Pecém

Uma boa notícia! A empresa australiana Fortescue, que está avançando no seu projeto de implantar uma unidade industrial de produção de Hidrogênio Verde no Complexo do Pecém, e o governo do Estado tornaram mais fortes suas relações.

Agustín Pichot, presidente da Fortescue Future Industries Latin America, juntamente com a equipe de liderança da empresa, reuniu-se ontem no Palácio da Abolição com o governador Elmano de Freitas e com o presidente do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, economista HugoFigueiredo.

Durante a reunião – segundo revela comunicado transmitido a esta coluna pela empresa – a Fortescue renovou o compromisso de ajudar a impulsionar o desenvolvimento do Hidrogênio Verde no Brasil, não apenas por causa do benefício ambiental que advirá do fim da dependência mundial de combustíveis fósseis, mas também por causa dos benefícios econômicos que a transição energética verde pode trazer para as comunidades locais.

Pichot agradeceu o apoio e o empenho do governador Elmano de Freitas no relacionamento de sua empresa com o Governo Federal e destacou o trabalho conjunto que desenvolve com a direção do Complexo do Pecém para o incremento da infraestrutura necessária para que a área se torne um Hub do H2V.

“Nosso diálogo com as autoridades locais e nacionais e com a direção do Complexo Industrial e Portuário do Pecém tem sido muito produtivo e ajuda a alinhar estratégias para transformar o Ceará em um polo global de Hidrogênio Verde. O trabalho conjunto nos permitirá explorar o potencial de implantação de indústrias verdes de grande porte, que vão impulsionar o crescimento e gerar muitos empregos para a economia brasileira”, declarou Agustín Pichot.

De acordo ainda com o comunicado enviado a esta coluna, o projeto da Fortescue encontra-se em fase de pré-viabilidade, desenvolvendo os Estudos de Impacto Ambiental e Social, que permitirão selecionar as melhores opções para produzir Hidrogênio Verde na região, contemplando a proteção da biodiversidade e das comunidades.

A Fortescue Future Industries (FFI) é uma empresa global de energia verde comprometida em produzir Hidrogênio Verde com carbono zero a partir de fontes 100% renováveis.

O hidrogênio verde é um combustível de emissão zero que, quando usado, produz nada além de água. É uma solução prática e implementável que ajudará a revolucionar a forma como hoje se produz energia, contribuindo para descarbonizar a indústria pesada e a criar empregos globalmente.

Diz o comunicado que a FFI está liderando a revolução industrial verde, desenvolvendo soluções de tecnologia para indústrias difíceis de descarbonizar, enquanto constrói um portfólio global de projetos renováveis de Hidrogênio Verde e amônia verde com o objetivo de produzir 15 milhões de toneladas por ano de H2V até 2030, subindo para 50 milhões de toneladas por ano na década seguinte.

A FFI também está liderando o esforço mundial para ajudar a descarbonizar setores de difícil redução e é responsável pela descarbonização de uma das maiores empresas de recursos do mundo até 2030 – nossa empresa controladora Fortescue Metals Group (ASX FMG).