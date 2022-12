Sul e sudeste pedem mais camarão ao Nordeste

Está faltando camarão no mercado brasileiro. Neste momento, há mais procura do que oferta, segundo revelou uma fonte desta coluna. É algo que acontece anualmente, nesta época do ano.

A mesma fonte disse que empresas distribuidoras do Sul e do Sudeste do país estão a pressionar os carcinicultores do Nordeste, inclusive do Ceará, no sentido de que ampliem a oferta do produto, que hoje é iguaria obrigatória em todas as redes nacionais de restaurantes.

A região nordestina é a maior produtora de camarão em cativeiro.

A Camarão BR, entidade presidida pelo cearense Cristiano Maia e que congrega os maiores criadores de camarão do Brasil, mobiliza-se no sentido de atender a demanda que tem tudo a ver com a Copa do Mundo e com a proximidade das festas natalinas e de fim de ano.

BETÂNIA FAZ CAMPANHA PELO LEITE EM PÓ

Está no ar desde novembro uma campanha da cearense Betânia Lácteos, líder do mercado nordestino de lacticínios. Ela é inteira e exclusivamente dedicada ao seu leite em pó, lançado há poucos meses, cujas virtudes são destacadas nos comerciais.

Desenvolvida para o ambiente digital, a campanha destaca o sabor do leite Betânia, a versatilidade de consumo, podendo ser degustado tanto puro como em receitas e nas mais variadas ocasiões de consumo, do café da manhã ao lanche.

O Leite em Pó Betânia está disponível nos pontos de venda de todo o Nordeste em embalagens de 200g e 750g.

A campanha do Leite em Pó Betânia resgata o conceito original do produto: “O leite que você ama, agora na versão em pó”, reforçando que o leite em pó é integralmente feito a partir do leite Betânia, um produto de origem 100% local, produzido por mais de 3.500 famílias nordestinas, e possui a mesma qualidade do leite UHT da marca, o favorito do consumidor no Nordeste.