Evangelho de hoje, 3ª feira, 06/12 (Mt 8, 12-14)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Que vos parece? Se um homem tem cem ovelhas, e uma delas se perde, não deixa ele as noventa e nove nas montanhas, para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela, do que com as noventa e nove que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos.

Reflexão - O Pai não desiste de nós

Tomando a figura da ovelha perdida como exemplo Jesus quer nos provar que o Pai não desiste de nós nem deseja que nenhum de nós se perca, pelo contrário, está sempre nos buscando e não descansa quando nos afastamos Dele, até que nos encontre. Desta forma ousamos até dizer que o reconhecimento do nosso pecado, da nossa fraqueza e das nossas transgressões é o meio que nos arrasta para Deus. Pode até ser incoerente, mas a nossa culpa, de certa forma, é necessária para que possamos usufruir da misericórdia do Senhor. Neste Evangelho, então, o próprio Jesus nos garante, que o Pai fica mais feliz ao nos resgatar quando estamos perdidos do que mesmo quando estamos sempre perto Dele. Na verdade, por causa do nosso pecado todos nós, em algum momento, somos ovelhas desgarradas, necessitadas de salvação e de abrigo. Portanto, por mais absurdo que possa parecer, apesar do nosso pecado, todos nós deveríamos sentirmo-nos felizes, pois, assim, temos a oportunidade para que Deus nos manifeste a Sua grande misericórdia. Somos essas ovelhas fugidas querendo voltar e o Senhor está sempre de braços abertos para nos acolher. O Pai não quer que nenhum de nós se perca, portanto, deixemo-nos encontrar pelo Pastor, que é Jesus. Não nos deixemos tomar por sentimento de culpa nem tampouco de comiseração ou nos fazer de vítimas diante dos atos que possam ter nos afastado de Deus, pois Ele nos olha com amor e misericórdia. Aproveitemos este tempo, para recomeçar uma vida nova, de endireitar o que está torto, enquanto estamos aqui na terra. - Você se sente como a ovelha fugida? Você quer voltar? – Jesus está esperando você: Experimente fazer a experiência da volta para Deus! Ele ficará feliz!

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO