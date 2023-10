Startup cearense de educação está na maior feira mundial de tecnologia

Esse conteúdo é apoiado por:

Novidade! A startup cearense Eduvem, plataforma de educação online, será a única representante do Norte e do Nordeste do Brasil na Gitex North Star 2023, maior feira mundial de tecnologia, startups e investidores, que se realiza desde ontem, 15, até o próximo dia 20 em Dubai, nos Emirados Árabes.

A empresa faz parte da missão de internacionalização promovida pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

A Eduvem representa as empresas da área Edtech, que são organizações que utilizam a tecnologia para desenvolver soluções inovadoras no campo da educação. A startup cearense possui um sistema de educação multilíngue, com soluções customizadas, simplificadas e interativas para empresas e instituições educacionais, o que a destaca ao lado de outras 19 startups brasileiras selecionadas para esse evento internacional.

O CEO da startup, Vladimir Nunan, destaca a importância da participação da Eduvem no Gitex North Star 2023.

“Estamos tendo a oportunidade de conhecer líderes inovadores do setor de tecnologia, de participar de palestras inspiradoras e, é claro, de mostrar ao mundo as soluções inovadoras que a Eduvem tem a oferecer. Estamos representando não apenas nossa empresa, mas também o talento e a criatividade do Brasil no cenário global de tecnologia”, disse Nunam em mensagem transmitida a esta coluna.

A feira Gitex North Star 2023 segue um modelo de exibição de startups e facilitadores do ecossistema com palestras, sessões de pitch (apresentação) e premiação. A Conferência reune compradores dos mercados de tecnologia de crescimento mais rápido do mundo – o Oriente Médio, o Norte da África e a Ásia.



O público do evento inclui desde executivos de startups a diretores de gigantes globais da tecnologia, que buscam revelar as inovações mais recentes desse ecossistema.

A estimativa é que, até o dia 20, participem da Gitex 2023 mais de 6 mil empresas de tecnologia. Da programação técnica do evento constam 1.400 palestras apresentadas fundadores de unicórnios e investidores.