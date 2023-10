No Montese, uma doceira empreendedora avança em Fortaleza

Esse conteúdo é apoiado por:

Com DNA empresarial, Noélia Fontenelle – que nos anos 80 do Século passado fazia bolos e doces para festas de aniversário da família – descobriu-se com talento empreendedor e o que era apenas uma atividade sazonal se tornou um bom e crescente negócio.

Logo ela e seus filhos Yuri e Yves trocaram a cozinha de seu pequeno apartamento no bairro do Montese – de onde saíam os quitutes para os eventos familiares e dos grupos de amigos que os apreciavam – por um espaço maior, no mesmo bairro.

E nasceu a Noélia Doces, que hoje tem uma central de produção dotado dos mais modernos equipamentos mundiais para confeitaria e padaria e quatro lojas em Fortaleza, que serão oito até março de 2024.

Yuri Fontenelle, sócio e diretor da Noélia Doces, está em Milão, na Itália, onde participa da Host Milano, uma exposição europeia que reúne fabricantes de máquinas e equipamentos para a indústria de confeitaria.