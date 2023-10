Embraer testa com sucesso combustível SAF 100% sustentável no Phenom 300E

Esse conteúdo é apoiado por:

Em mensagem a esta coluna, a Embraer informa que testou com sucesso o Phenom 300E e o Praetor 600 com combustível de aviação 100% sustentável (SAF 100%, na sigla em inglês).

Os testes foram realizados nas instalações da Embraer em Melbourne (Austrália) e forneceram informações significativas sobre o desempenho dos sistemas de um motor ao utilizar misturas de até 100% SAF, fornecidas pela World Fuel.

Os testes contaram com a colaboração dos fornecedores de motores e sistemas de combustível Honeywell Aerospace, Pratt & Whitney Canada, Parker e Safra.

O uso do SAF é parte fundamental do compromisso da Embraer com a sustentabilidade. Este marco demonstra a determinação da empresa em adaptar seus produtos atuais para serem mais sustentáveis e em promover a adesão dos clientes e da indústria a esse novo padrão.

O SAF é uma fonte de energia renovável que pode reduzir as emissões de gases de efeito estufa em até 80%, quando comparado ao combustível de aviação tradicional. Isto torna o uso de SAF essencial para que as operações da Embraer sejam neutras em carbono até 2040 e, assim, apoiar a meta do setor aeroespacial de zerar emissões até 2050.



“Estamos orgulhosos com os voos bem-sucedidos do Phenom 300E e do Praetor 600 com SAF 100% puro. É um passo importante, à medida que nossos operadores estão cada vez mais interessados e fazendo uso desse combustível ”, afirma Michael Amalfitano, Presidente e CEO da Embraer Aviação Executiva.

“Essa conquista é um marco importante para a nossa jornada rumo a zerar as emissões líquidas em 2050 e reforça o compromisso da Embraer com a sustentabilidade para nossos clientes e a sociedade”, acrescentou ele.



Atualmente, todas as aeronaves da Embraer são aprovadas para utilizar uma mistura de até 50% de SAF junto ao querosene de aviação (Jet A1), com base nas especificações ASTM International. No entanto, possíveis especificações futuras - que permitam combustíveis contendo até 100% de SAF - podem maximizar o potencial de redução de emissões através da utilização de fontes sustentáveis e não fósseis.



O compromisso da Embraer com a sustentabilidade é parte fundamental de sua estratégia de negócios e a empresa explora continuamente novas formas de reduzir seu impacto ambiental.

Os voos do Phenom 300 e do Praetor 600 em SAF 100% puro são marcos significativos nesses esforços. A Embraer continuará trabalhando em direção a um futuro mais sustentável para a indústria da aviação por meio de esforços adicionais, como a pesquisa e o desenvolvimento de alternativas de sistemas de propulsão de baixa ou zero emissão, como eletrificação, híbrido-elétrico e hidrogênio.