Sírio Libanês avaliza Centro de Oncologia da Unimed Fortaleza

Uma boa notícia! A equipe técnica que integrará o novo Centro de Oncologia da Unimed Fortaleza, a ser inaugurado ainda neste semestre no Hospital Unimed Sul, no bairro Guararapes, recebeu mais uma visita de consultores do Hospital Sírio Libanês, de São Paulo, que possui o mais moderno centro de oncologia da América Latina.

A equipe esteve em Fortaleza para um workshop de apresentação dos fluxos de atendimento, enfermagem e farmácia que serão implantados na nova unidade, que funcionará no primeiro andar do Hospital Unimed Sul.

Na oportunidade, foi realizado também um treinamento da jornada do paciente oncológico com as equipes de atendimento, enfermagem e farmácia da Unimed Fortaleza, que teve a validação da consultoria do Sírio Libanês.

“O momento possibilitou ainda o redesenho de fluxos, processos e padronização de atendimento para que os clientes recebam uma assistência humanizada e personalizada de acordo com as suas necessidades, com foco na qualidade da assistência, na segurança dos pacientes e profissionais e na satisfação do clientes”, como informa a Dra. Naiana Cunha Martins, superintendente de Recursos Próprios da Unimed Fortaleza.

Os Centros de Oncologia do Sírio-Libanês possuem a certificação QOPI, concedida pela Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO).

O Hospital Unimed Sul já realiza tratamento oncológico e infusão de quimioterapia pediátricos. Ao longo deste semestre, a unidade contará com um centro de oncologia adulto de última geração, com boxes individuais de medicação, leitos de infusão, além do atendimento multidisciplinar.

Com a inauguração do novo Centro de Oncologia, a Unimed Fortaleza reforça o seu compromisso de oferecer serviços de saúde de excelência aos seus clientes. A nova unidade é mais uma conquista da cooperativa médica que se destaca como referência em atendimento na região.