Indústria de automóveis vende 7,2 mil veículos por dia no bimestre

Em mensagem a esta coluna a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) informa:

Apesar do feriado de carnaval e das fortes chuvas no litoral paulista, fevereiro teve um crescimento na média diária de vendas de autoveículos que ajudou o primeiro bimestre de 2023 a fechar com saldo positivo.

A média de 7,2 mil unidades/dia ficou 11% acima das 6,5 mil/dia em janeiro. Com isso, o primeiro bimestre deste ano teve 272,8 mil emplacamentos, 5,4% a mais que neste período de 2022. Ressaltando que no ano passado o carnaval caiu em março, o que pesa a favor do desempenho do mercado neste início de ano.



De acordo com levantamento divulgado hoje Anfavea, os 8,8 mil automóveis elétricos vendidos em janeiro e fevereiro significaram aumento de 45% sobre o mesmo bimestre do ano passado, o que projeta um crescimento superior a 40% até o fim deste ano -- um volume superior a 70 mil modelos híbridos e elétricos.



“Este segmento é muito importante para a Anfavea, por isso todos os nossos esforços estão voltados para a atração de novos investimentos na produção local de veículos eletrificados, que vão desde a transformação local das nossas matérias primas em componentes, o desenvolvimento de fornecedores ligados a essa nova tecnologia, até o uso de novas fontes de energias limpas e de infraestrutura de transmissão e distribuição”, explicou o presidente da entidade, Márcio de Lima Leite.



A produção também cresceu no bimestre, mas de forma mais tímida, por conta do fechamento provisório de algumas fábricas em fevereiro -- algumas por falta de semicondutores, outras para ajustes na linha de montagem.

Os 313,8 mil autoveículos produzidos (161,2 mil deles em fevereiro) representaram ganho de 0,8% sobre o primeiro bimestre de 2022.



As exportações no bimestre tiveram um leve recuo na comparação com o início do ano passado. No total, 67,4 mil unidades deixaram os portos do país, queda de 2,6%. Em compensação, a receita gerada com essas exportações cresceu 28,5%, o que é explicado por um mix de embarque formado por modelos de maior valor agregado, como caminhões e ônibus.



Além das questões sazonais, janeiro começou em ritmo mais lento para máquinas agrícolas, pela falta de recursos com taxas equalizadas, especialmente para o pequeno e médio produtor. Dessa forma, as 3.453 unidades vendidas tiveram queda de 13,9% na comparação com janeiro de 2022. Os números de fevereiro ainda não foram contabilizados. Já as máquinas rodoviárias mantiveram ritmo estável, com vendas de 2.430 unidades, alta de 14,1% sobre o primeiro mês do ano passado.



“Apesar de estar alinhado como as nossas projeções de volumes para 2023, o desempenho do primeiro bimestre, limitado pelas condições de crédito e oferta de suprimentos, reforça a necessidade de promover o reaquecimento do mercado e as cadeias locais de produção”, resumiu o Presidente da ANFAVEA durante o anúncio mensal das estatísticas da indústria automobilística.