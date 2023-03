Faec e Senar lançam o programa Saúde do Homem e da Mulher 2023

Boa noticia! A diretoria do Sistema Faec/Senar apresentou seu Programa Saúde do Homem e da Mulher 2023 destinado ao universo dos produtores rurais do Ceará.

Mais de 25 Sindicatos rurais e prefeituras participaram do lançamento do programa, realizado no auditório da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec).

"Este é um evento que faz a diferença para os municípios e produtores rurais atendidos. É um dos mais importantes programas do nosso Sistema", disse a diretora técnica do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Ceará (Senar-CE), Kelly Cláudio.

"Em 2022 levamos o programa para 12 distritos e neste ano vamos mais do que dobrar este número", ela prometeu.

O superintendente do Senar Ceará, Sérgio Oliveira, reforçou a importância das parcerias com as prefeituras para o sucesso do programa.

"É um dos programas mais bonitos que a gente tem.Por isto precisamos muito dessa parceria entre as prefeituras e os sindicatos rurais para que possamos levar o programa a mais municípios, atendendo a mais produtores rurais", disse.

No mesmo sentido, o superintendente da Faec e presidente do sindicato rural de Ibaretama, Carlos Bezerra, disse que ainda há municípios que não participam da ação por desconhecimento.

"Muitas vidas são salvas por meio da prevenção, mas muitos municípios ainda desconhecem a participação do Senar nessa ação. Então queremos fortalecer essas parcerias e divulgar ainda mais o programa de assistência à saúde", disse Bezerra.

Realizado desde 2010 no Ceará, o Programa Saúde do Homem e da Mulher é uma ação do Senar Ceará, Faec, Sindicatos Rurais e prefeituras municipais.

O Programa oferece atendimento gratuito à população da zona rural, com exames preventivos como PSA (Preventivo do Câncer de Próstata) para os homens e o Papanicolau (Prevenção do Câncer do Colo do Útero) para as mulheres.