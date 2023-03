Grupo português da metalurgia implantará fábrica na ZPE-Ceará

Executivos da empresa de metalurgia portuguesa Natraj Ferroalloy foram recebidos na sede da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) para tratar do processo de implantação de uma unidade industrial da companhia na ZPE Ceará, no Complexo do Pecém.

David André Leal e Shriram Jayanthi reuniram-se com o vice-Presidente da Fiec, André Montenegro, com o diretor Administrativo, Chico Esteves, com o superintendente Regional do Sesi e Diretor Regional do Senai-Ceará, Paulo André Holanda, e com o presidente da Câmara Brasil Portugal, Eugênio Vieira.

“A ZPE do Ceará é a única em operação no Brasil, e isso é o que realmente nos chamou atenção para a instalação da nova planta metalúrgica da nossa empresa. Nós precisamos de apoio e suporte, e a Fiec nos fez sentir mais em casa”, como disse o sócio e diretor da empresa, David André Leal.

A empresa portuguesa terá à sua disposição os incentivos fiscais que o governo do estado oferece a quem investe aqui.

“A ZPE-Ceará fica muito próxima do continente europeu e da costa leste dos Estados Unidos, potenciais mercados consumidores que não conseguimos atender com nossa planta na Índia, como disse Shriram Jayanti.

Ele acrescentou que toda base de qualquer indústria são os recursos humanos, ou seja, pessoas capacitadas e treinadas.

“Nós sabemos que o Sesi e o Senai têm no Ceará cursos de capacitação de pessoal e, no nosso caso, precisaremos de uma linha de frente que vai começar a operar. Temos toda a infraestrutura aqui na Fiec. Nossa ideia é utilizar o máximo do potencial do povo cearense, bastante criativo, que vai nos surpreender, com certeza, em termos de inovação”, concluiu Jayanti.

Por sua vez, Paulo André Holanda, afirmou aos visitantes que “é muito gratificante receber uma grande empresa multinacional que vem se instalar no Ceará e nos procura para que possamos apoiá-la na produtividade e na competitividade de seus produtos”.

Holanda recepcionou os executivos da Natraj Ferroalloy e com eles avançou nas tratativas, “no sentido de auxiliá-los no processo de implantação, tendo eles enfatizado que precisarão bastante do Sesi e do Senai, não só para este primeiro momento, mas, também, para a operação da empresa, envolvendo nossos programas de Capacitação e de Responsabilidade Ambiental e Social”, como ele explicou.

Para o Presidente da Câmara Brasil Portugal, Eugênio Vieira, o Ceará tem uma característica que reforça a atratividade de investimentos estrangeiros:

“As empresas, hoje, têm buscado o Ceará também pela questão da energia, principalmente nas indústrias de base - como é o caso deles -, que passam pela exigência mundial pelo ‘selo verde’. Nesse cenário de sustentabilidade, nós somos um local bastante atrativo para as empresas”, afirmou Vieira.