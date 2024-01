Sinobras, da Aço Cearense, opera novo laminador no Pará

Empresa controlada pelo grupo cearense Aço Cearense, liderado pelo industrial Vilmar Ferreira, a Siderúrgica Norte Brasil, a Sinobrás, localizada em Marabá (PA), está avançando sobre o mercado brasileiro de aço.

Solitariamente, sem concorrência, a Sinobras fabrica aços longos, que são largamente utilizados na construção civil.

Neste momento, as aciarias brasileiras reclamam do governo contra a larga importação do produto estrangeiro, razão pela qual suas principais empresas pedem que seja aumentado a alíquota do Imposto de Importação incidente sobre o aço estrangeiro.

As importações de aço cresceram quase 50% só no ano passado de 2023. Neste ano de 2024, a tendência é de que, mantida a benevolência do governo, a importação de aço siga nos mesmos níveis.



A Siderúrgica Norte Brasil já está instalou e opera seu segundo laminador, que produz novos tipos de aço para a sua crescente cliente, que está em todo o país.

A Sinobras acaba de colocar em operação uma nova unidade industrial – Laminador 2 -, que vai fornecer novos tipos de aço aos mercados da construção civil, imobiliário e industrial. O investimento total nesse projeto, no site da usina localizada em Marabá (PA), somou em torno de R$ 1 bilhão, aplicado ao longo de vários anos.