Evangelho de hoje 4ª feira, dia 24/01/2024 (Mc 4, 1-20)

Naquele tempo: Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galiléia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E, em seu ensinamento, dizia-lhes: 'Escutai! O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho; vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra; brotou logo, porque a terra não era profunda, mas, quando saiu o sol, ela foi queimada; e, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos; os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render trinta, sessenta e até cem por um.' E Jesus dizia: 'Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.' Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os Doze, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: 'A vós, foi dado o mistério do Reino de Deus; para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem mas não enxerguem, escutem mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados.' E lhes disse: 'Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? 14O semeador semeia a Palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a Palavra foi semeada; logo que a escutam, chega Satanás e tira a Palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso, são aqueles que ouvem a Palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes; quando chega uma tribulação ou perseguição, por causa da Palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos: são aqueles que ouvem a Palavra; mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a Palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom, são os que ouvem a Palavra, a recebem e dão fruto; um dá trinta, outro sessenta e outro cem por um.'

Reflexão - Quem tem ouvidos para ouvir, ouça!

Meditando mais uma vez com a Parábola do Semeador, ressalta aos nossos olhos o verbo imperativo que Jesus usou para chamar a atenção da multidão, “Escutai”, assim como também a afirmação que fez quando terminou de contar a Parábola: “Quem tem ouvidos para ouvir, ouça!” Chegamos, então, à conclusão de que o entendimento à Palavra do Senhor depende muito do modo como nós a escutamos e de como concentramos a nossa atenção e o nosso zelo, colocando ou não o nosso coração à disposição de Deus e em intimidade com Ele. Jesus usa figuras simples da vida corriqueira do homem para explicar o reino dos céus. O semeador é Ele mesmo! O terreno é o nosso coração! A semente é a Sua Palavra! É o próprio Jesus quem, por meio de um ou de outro, sai espalhando a semente da Sua Palavra. Há os que espreitam a Palavra de modo muito superficial e, por isso, facilmente ela é arrancada da sua mente. Por causa da falta de atenção e concentração, ela é esquecida – “é a semente plantada à beira do caminho”. Outros há que ouvem a Palavra com mais aplicação e ela encontra guarida no coração, porém, lhes faltam perseverança e determinação. Desse modo, por qualquer coisa e diante da primeira dificuldade, desistem e começam a desconfiar das promessas de Deus. Sucumbem diante dos desafios que a Palavra lhes propõe – “é a semente que cai em terreno pedregoso”. Acontece também que existem aqueles que sentem a palavra e a assimilam dando demonstração de que ela fecundará, no entanto, o trabalho, a família, os planos, os bens, o amor à riqueza intervêm e eles entram na rotina da vida consentindo que as preocupações os sufoquem e deixem de lado a mensagem da Palavra de Deus e os Seus ensinamentos – “é a semente que caiu no meio dos espinhos”. Há outros, no entanto, a quem a mesma Palavra foi lançada, acolheram-na com decisão e com consciência obedecendo os ensinamentos de Deus. Não opõem resistência, despojam-se dos seus conceitos e dão a devida importância ao que observam, assim, colhem frutos de uma vida fecunda. – “é a parte que caiu em terra boa e deu fruto” como o próprio Jesus conta no Evangelho. Jesus também nos dá a chave do mistério do reino de Deus quando diz: “Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas”! A multidão que acompanhava Jesus fazia-o de longe, às margens, na praia, e, por isso, não compreendia o que Ele lhe falava. Os seus discípulos, porém, subiam com Ele na barca, estavam perto Dele, O escutavam e tinham a chance de apreender melhor porque Jesus lhes explicava. Quem está longe das coisas de Deus, longe da Igreja, vê, mas não enxerga, escuta, mas não compreende, por isso, não se converte e permanece na escuridão. Tanto na Igreja como em comunidade nós temos a oportunidade de escutar melhor para entender os ensinamentos de Jesus. Assim sendo, nós temos a chance de sondar o terreno do nosso coração e perceber se a Palavra está ou não dando frutos na nossa vida ou se estamos apenas ouvindo falar, porém, sem escutar e pôr em prática. - Como está o terreno do seu coração? – Você tem colocado zelo em escutar a Palavra do Senhor? - Onde você tem buscado o entendimento das coisas de Deus? – Quando escuta a Palavra de Deus você tem o propósito de vivenciá-la? - Você tem acolhido a semente da Palavra ou tem desistido Dela por qualquer motivo?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO