Marquise autorizada a fazer lotes 4 e 5 da Transnordestina

Com a presença do governador Elmano de Freitas, do diretor-presidente da Marquise Infraestrutura, Renan Carvalho, e de Tufi Daher, presidente da Transnordestina Logística, foi assinada na manhã desta terça-feira, 23, a Ordem de Serviço que para a construção dos lotes 4 e 5 da Ferrovia Transnordestina.

Até o início do próximo mês de março, começará a mobilização para os trabalhos a serem executados nos dois trechos que correspondem ao percurso de 101 quilômetros ligando os municípios de Acopiara a Piquet Carneiro e Quixeramobim.

“É uma grande e arrojada obra de logística e de engenharia, pois se trata de uma das ferrovias mais modernas do país. Os dois trechos movimentarão 5 milhões de metros cúbicos de terra, terão 11 viadutos, 5 pontes e todo o sistema de drenagem, além das camadas de sublastro do corpo da estrada de ferro”, como explica Renan Carvalho. A Marquise Infraestrututra, uma empresa do Grupo Marquise, que já executa os trechos 1, 2 e 3, fará também os lotes 4 e 5. A previsão é de que os dois trechos estejam concluídos em dois anos.



O governador Elmano Freitas enalteceu a importância do prosseguimento da obra e demonstrou muito otimista com a continuidade do projeto que levará ligará por ferrovias Elizeu Martins, no Piauí, até o Porto do Pecém.

“A estimativa é de que as obras gerem 1.300 empregos diretos. Nós temos um prognóstico de que vamos dobrar o volume de cargas no Porto do Pecém, e vamos ajudar várias cadeias produtivas no interior do Ceará”, afirmou Elmano de Freitas.