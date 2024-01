Os novos e criativos caminhos da arquitetura cearense

Envereda pela sustentabilidade a arquitetura cearense, e isto é muito bom, segundo a opinião da jovem arquiteta Lara Linhares, que comanda o escritório que leva o seu nome e do qual fazem parte 13 profissionais da área. Ela aponta não só o processo de verticalização (os edifícios residenciais de Fortaleza já alcançam 172 metros de altura, como é o caso do One, da Colmeia, e do Epic, da Diagonal, dois condomínios de alto padrão, mas também incorporando pautas sustentáveis, contribuindo para a beleza urbana e usando vegetação nas fachadas.

Ela destaca e aplaude incorporadoras locais e de outros estados que aqui incentivam a inovação arquitetural pelo uso de novas tecnologias. Para esta coluna – leiga no tema – os mais recentes empreendimentos imobiliários do Ceará – condomínios multifamiliares verticais e os unifamiliares de segunda residência nas áreas de praia e nas regiões serranas – alcançaram um padrão de arquitetura de Primeiro Mundo.

Você tem dúvida? Faça o favor de visitar algumas mansões na Serra de Guaramiranga e nas praias de Aracati e Fleixeiras e verá do que é capaz o profissional da arquitetura do Ceará. Se a dúvida persistir, conheça o BS Design, o mais emblemático edifício comercial do Nordeste brasileiro, um ícone dessa nova arquitetura.

Lara Linhares, graduada pela Unifor, inclui-se nesse time de arquitetos inovadores, sendo reconhecida por veículos de comunicação especializados, como a Casa Vogue. Ela foi premiada como Arquiteta Revelação em 2022 pelo ARD Grupo, que reúne lojas cearenses de alto padrão. Neste momento, Lara está a concluir o MBA em Arquitetura de Luxo pela Faculdade Roberto Miranda, de São Paulo.

Especializada também em interiores, Lara Linhares e seu escritório estão voltados para o mercado de luxo, que se expande na velocidade do frevo no Ceará. E para isto ela gasta uma parte do ano em viagens ao exterior, conhecendo os novos conceitos e os novos rumos da arquitetura nos EUA, na Europa, no Oriente Médio e na Ásia.

“A arquitetura é uma arte em permanente mutação”, lembra Lara Linhares, justificando seu interesse pelo que acontece na arquitetura de outros continentes.

Seus trabalhos não estão apenas no Ceará (ele tem projetos no One, da Colmeia; no Epic, da Diagonal; no Fortim Villas, também da Diagonal; no condomínio Azure, da Dasart, na praia de Fleixeiras, onde está também no The House, da BTB), mas em São Paulo no Casa Jardim Paineiras, da Seed Incorp.

Lara Linhares integra o time dos profissionais da arquitetura que mantém vivo o espírito criativo dos que no Ceará são, digamos assim, os pais dessa arte extraordinária arte de projetar espaços em concreto armado, em madeira e em aço para o trabalho, o viver e o lazer das pessoas.