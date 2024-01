Evangelho de hoje, 3ª feira, dia 23/01/2024 (Mc 3, 31-35)

Naquele tempo: Chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos.

Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: 'Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura.' Ele respondeu: 'Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos?' E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: 'Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe.'

Reflexão – Pelo Espírito Santo fazemos parte da família de Jesus!

A multidão que acompanhava Jesus tinha fome de Deus e de conhecimento da Sua Palavra. Ele tinha consciência de que a Sua primeira Missão era a de alimentar o povo com as revelações do Pai e mostrar a todos que a vontade de Deus é a salvação total do homem, corpo e alma. Por isso, Ele aproveitou a oportunidade para nos dar uma lição preciosa: mais importante que tudo que há no mundo é fazer a vontade do Pai que está no céu. Por essa razão Ele não deixou a multidão de lado para correr ao encontro da sua família. A certeza de que a vontade do Pai, naquele momento era dar dignidade ao homem em todos os sentidos a fim de que ele participasse da vida divina e apreendesse os Seus ensinamentos o motivou a continuar no mesmo lugar pregando, libertando, curando aquele povo dos males que o afligia. E explicou para nós um princípio básico para que também sejamos alguém da Sua casta, dizendo: “Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe”. Fazer a vontade do Pai, portanto é a única condição para que, como Maria, pertençamos à família de Jesus, não pela carne, mas pelo Espírito Santo que nos governa e nos ensina a viver em comunhão com a vontade de Deus. Os nossos sentimentos, pensamentos e nossas obras são uma demonstração da nossa real condição, por isso, resta a cada um de nós também refletir: somos da família de Jesus? Fazemos a vontade do Pai? Quem está norteando as nossas ações e os nossos empreendimentos? – O que temos ofertado a Deus para que a vontade Dele se faça acontecer em nós? - Temos deixado de lado a nossa missão de cristã para atender o chamado da nossa família?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO