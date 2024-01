Na trilha da família Aguiar, Deusmar Queirós investirá no eucalipto

Seguindo a trilha dos industriais moveleiros do município de Marco, que, liderados pela família Aguiar, do Grupo Jacaúna, plantaram e desenvolvem uma floresta de eucaliptos em uma área de 1.800 hectares, Deusmar Queirós, fundador e presidente do Conselho de Administração do Grupo Pague Menos, anunciou a um grupo de amigos que investirá em um projeto de florestamento tendo a mesma árvore como protagonista.

A área a ser cultivada por Queirós localiza-se, igualmente, perto do mar, em um município do Litoral Leste do Ceará. A área a ser florestada terá 200 hectares.

Esta informação surge no exato momento em que os moveleiros de Marco anunciam que iniciarão, no segundo semestre deste ano, o corte de 400 mil dos 2 milhões de eucaliptos de sua floresta. As árvores cortadas – ainda com diâmetro e altura reduzidos – serão usadas pelas indústrias de móveis de Marco.

Os restantes 80% dos eucaliptos serão preservados até sua idade adulta, que será alcançada dentro de cinco anos. É nessa idade que o eucalipto – com altura de até 70 metros e diâmetro que varia de 60 centímetros a excepcionais dois metros – é cortada e destinada a diferentes usos, entre os quais os da indústria moveleira e da construção civil.

A madeira do eucalipto é hoje um dos materiais mais utilizados pelos arquitetos brasileiros – os cearenses no meio – em projetos de hotéis de praia e, ainda, em residências praianas e serranas. Mas investir nele é prova de paciência, pois o retorno – que é garantido – só acontecerá no sétimo ou no oitavo ano.

Os moveleiros de Marco – com a família Aguiar, do Grupo Jacanúna, à frente – já sabiam desse detalhe quando decidiram, há cinco anos, investir no seu projeto de florestamento, que agora será seguido por Deusmar Queirós, que conhece a longeva maturação de uma floresta de eucalipto.