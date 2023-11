Sinduscon Jovem celebra 5 anos com debate hoje na Fiec

Nesta terça-feira, 28, às 18 horas, na cobertura da Casa da Indústria, sede da Fiec, o Sinduscon Jovem celebrará os seus primeiros cinco anos de atividade com o evento “Tradição e Inovação na Construção Civil”.

Haverá um bate papo sobre “Tradição e Inovação” tendo como protagonistas o engenheiro Assis Machado Neto, sócio e CEO da Construtora Mota Machado, e sua diretora de Inovação, Marketing e Sucesso do cliente, Rafaela Machado. Os dois compartilharão suas experiências inspiradoras e os caminhos percorridos até aqui para superar desafios e criar oportunidades.

O presidente do Sinduscon Jovem, Mário Henrique Tavares, revelou à coluna que a Construtora Mota Machado “é a empresa mais antiga associada ao Sindicato da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE), destacando-se por meio de sua política de inovação”.

Durante o evento de hoje, haverá debate abordando temas como inovação, sustentabilidade e futuras tendências da construção civil, o que será uma oportunidade para a troca de ideias em torno dos desafios e as oportunidades do setor.

Será, também, apresentado o novo conselho jovem para o ano de 2024. Ainda durante a programação do evento, serão conhecidos e homenageados com premiação os destaques do Sinduscon Jovem ao longo dos cinco anos de atuação da entidade. O prêmio é um incentivo e uma iniciativa de valorização do trabalho realizado pelos jovens construtores que contribuíram para a criação e o trabalho do grupo.