IFC, do Banco Mundial, investe R$ 160 milhões na Alvoar

Boa notícia! A Alvoar Lácteos, quinta maior indústria de laticínios do Brasil, e a International Finance Corporation (IFC), instituição do Grupo Banco Mundial para investimentos privados, anunciaram hoje, terça-feira, 28, o fechamento da negociação que potencializará o fomento da cadeia de produção de leite no Nordeste bem como as práticas ESG da Alvoar.

O aporte de R$ 160 milhões da IFC no capital da Alvoar tem o objetivo de impulsionar investimentos estratégicos da companhia para suportar seu plano de crescimento.



A Alvoar Lácteos nasceu em 2022 da combinação de negócios entre a cearense Betânia Lácteos, a mineira Embaré Indústrias Alimentícias e o fundo de private equity Arlon Latam.

Em menos de dois anos de operações da Alvoar, o EBITDA somado das duas empresas mais do que dobrou e a companhia teve receita bruta de R$ 4,8 bilhões no ano passado, graças às sinergias operacionais, logísticas e fiscais.



As negociações para o aporte de capital da IFC na Alvoar foram finalizadas neste ano após um cuidadoso processo de avaliação de propósitos. Um dos pontos fundamentais foi a forte atuação da Alvoar no Nordeste, onde trabalha em parceria com mais de 3.500 famílias de pequenos e médios produtores de leite e desenvolve um trabalho consistente de suporte e incentivo à cadeia leiteira, contribuindo para a prosperidade e melhoria das famílias produtoras de leite.



Parte do Grupo Banco Mundial, a IFC é voltada para investimentos no setor privado de países em desenvolvimento com o objetivo de potencializar o crescimento e erradicar a pobreza. Para investir, a instituição busca empresas que contribuam para o desenvolvimento das regiões onde atuam e adotem boas práticas socioambientais.

A Alvoar é a primeira empresa no Brasil do setor de leite a receber aporte acionário da IFC.



“A IFC tem como objetivo ajudar a garantir a resiliência do mercado global de fornecimento de alimentos. O investimento na Alvoar contribuirá para isso ao promover o aumento da produção e distribuição de leite em áreas carentes do Brasil. O projeto, além de melhorar o acesso da população aos produtos alimentícios, também dará mais acesso ao mercado e às compras de pequenos produtores rurais, aumentando a resiliência do sistema alimentar nacional frente a possíveis crises no futuro”, afirmou Carlos Leiria Pinto, gerente-geral da IFC no Brasil.



“Além de ter a contribuição de uma instituição tão importante como a IFC, esse aporte possibilitará à Alvoar ampliar sua capilaridade. Atualmente, chegamos a apenas 70 mil dos 170 mil pontos de venda nos nove estados nordestinos e temos um potencial enorme de crescimento”, afirma Bruno Girão, CEO da Alvoar Lácteos. “Em 2024 temos projetos de investir na modernização e ampliação das nossas operações fabris e de distribuição para chegar com mais rapidez e eficiência aos varejistas, especialmente os pequenos, movimentando ainda mais a cadeia varejista na Região”, complementa.



Outro ponto fundamental para a concretização do investimento foi o compromisso da Alvoar com relação aos padrões de desempenho socioambientais da IFC. A Alvoar já vinha desenvolvendo boas práticas, e com este aporte estas deverão ser aprimoradas, antecipando algumas etapas no caminho da Alvoar para se tornar uma empresa ainda mais engajada nos conceitos ESG.

A Alvoar Lácteos, cujo CEO é o cearense Bruno Girão, é a quinta maior empresa de laticínios do Brasil, resultado da fusão entre Betânia, Embaré e Arlon LATAM, fundo americano de private equity que tem como foco o investimento em empresas ligadas aos setores de agronegócio e alimentício.

A Alvoar reúne marcas líderes em seus segmentos, como Betânia, Camponesa e Caramelos Embaré, e atua com um portfólio forte e diversificado de 220 produtos vendidos em mais de 100 mil pontos de venda no Brasil e em mais de 40 países. O grupo conta com um time de mais de 4 mil colaboradores diretos, mais de 6.500 famílias de produtores e 12 cooperativas no Nordeste e em Minas Gerais, abastecendo 8 fábricas e 17 centros de distribuição.



Por sua vez, a IFC – membro do Grupo Banco Mundial – é a maior instituição global de desenvolvimento voltada para o setor privado nos mercados emergentes. Trabalhamos em mais de 100 países, usando nosso capital, conhecimentos técnicos e influência para criar mercados e oportunidades nos países em desenvolvimento. No exercício financeiro de 2023, a IFC alocou o valor recorde de US$ 43,7 bilhões para empresas privadas e instituições financeiras nesses países, alavancando assim o poder do setor privado para erradicar a pobreza extrema e aumentar a prosperidade compartilhada enquanto as economias enfrentam os impactos das crises globais.