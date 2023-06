Sinduscon e CBIC debatem na Fiec sobre o Panorama Trabalhista

Em parceria com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE) promoverá amanhã, quarta-feira, 14, na Fiec, o Seminário Técnico 2023 - Panorama Trabalhista, que reunirá especialistas, autoridades e representantes do setor para discutir questões cruciais da área.

Os temas em debate serão formas de pagamento, segurança e saúde no trabalho, além do papel do empresariado nas empresas coletivas.

Patriolino Dias de Sousa, presidente do Sinduscon-CE, falou hoje à coluna sobre a importância do evento.

"O Seminário Técnico 2023 - Panorama Trabalhista proporcionará aos profissionais da construção uma oportunidade única de atualização e debate sobre as questões trabalhistas e de segurança no ambiente de trabalho. Estamos comprometidos em promover um evento de alta qualidade, visando o desenvolvimento e a melhoria do setor", afirmou ele.