Pecnordeste 2023: a 3ª maior feira da história do Centro de Eventos

Para a Pecnordeste 2023, que será aberta às 9 horas de quinta-feira, 15, no Centro de Eventos, e encerrada no sábado, 17, virão do interior do Ceará 120 ônibus com delegações de produtores rurais de dezenas de municípios das diferentes regiões do estado.

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), Amílcar Silveira – que, com o capítulo cearense do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senar), promove a Pecnordeste com o apoio do Sebrae, Governo do Estado, Ministério da Agricultura e Codevasf, além do patrocínio de empresas privadas, promove o evento – revelou o seguinte a empresários agropecuaristas com os quais se reuniu ontem:

“A Pecnordeste 2023 será a terceira maior exposição já registrada no Centro de Eventos do Ceará. É a estatística do próprio Centro de Eventos que o diz”.

Silveira aproveitou para corrigir uma informação divulgada ontem aqui:

A Pecnordeste deste ano ocupará o piso térreo e o piso superior de todo o Pavilhão Oeste do Centro de Eventos.

No andar térreo, estarão os estandes das empresas expositoras.

No piso superior, estarão os auditórios que receberão as palestras técnicas da programação e, ainda, e o I Encontro das Mulheres do Agro.