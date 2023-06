Evangelho de hoje, 3ª feira, 13/06/23 (Mt 5, 13-16)

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada, e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim, num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus.



Reflexão – A missão que o Pai nos destinou!

Quando nos convoca a ser sal e luz da terra e do mundo Jesus nos motiva a sair da nossa debilidade e da nossa vida medíocre para assumir um papel de construtores de um mundo melhor. Ele usa da utilidade de figuras simples da nossa rotina diária, como a luz e o sal para nos propor abraçar a missão a que o Pai nos destinou e nos enviou à terra. Sal da terra e luz do mundo! Fazendo uma analogia, a terra tem o significado do lugar onde habitamos e o ambiente em que vivenciamos os nossos relacionamentos em família, com os amigos e pessoas com as quais nos encontramos. E o mundo é o ar em que respiramos, isto é, a mentalidade que nos é imposta e, na qual nós nos deixamos envolver. Ser sal da terra é, portanto, saber temperar a nossa vida e a das pessoas com o jeito de ser cristão, levando esperança, ânimo, alegria, amor etc. conforme o fruto do Espírito Santo. Ser luz do mundo é clarear a mentalidade deturpada e enganadora que reina na cabeça das pessoas desavisadas do Evangelho. É tirar da ignorância aqueles que não se conhecem, por isso não enxergam as suas próprias dificuldades. Não conhecem a Deus, não amam e não perdoam porque nunca se sentiram amadas e nunca foram perdoados. É abrir caminhos, é dar alternativas para uma vida feliz. – Você tem levado alegria e esperança à vida das pessoas? – Você é daqueles que só pensam em si e nos seus problemas? – Você tem procurado tirar as pessoas da ignorância em relação às coisas de Deus? –Você tem sido sal da terra e luz do mundo?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO