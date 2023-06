Cearenses na maior feira mundial da indústria têxtil, em Milão

Empresários e executivos da indústria de fiação, tecelagem e malharia do Ceará estão em Milão, no Norte da Itália, onde participam da ITMA, a maior mundial do setor.

A exposição – que une o que há de mais avançado na tecnologia de máquinas para a indústria têxtil aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU – tem a presença de empresas dos cinco continentes. A ITMA ocupa uma área de 200 mil metros quadrados.

O industrial cearense Raimundo Delfino Filho, sócio majoritário e CEO da Santana Textiles, com sede em Fortaleza e com fábrica de tecido índigo também na Argentina, reuniu ontem, em um restaurante milanês, um pequeno grupo de executivos brasileiros do setor, com os quais jantou e conversou sobre as perspectivas da indústria têxtil brasileiro.

Do jantar participaram executivos da própria Santana Textiles e da Têxtil União, uma das empresas do cearense Mário Araripe, que tem fábricas de fios e de tecelagem em Fortaleza e na cidade baiana de Valença.

Falando nesta terça-feira à coluna, direto de Milão, Delfino disse que a indústria têxtil brasileira está hoje entre as mais modernas do mundo e adiantou que o Brasil, que já é o líder mundial da produção e exportação de soja, se-lo-á, em pouco tempo, da produção e exportação de algodão e milho.

FESTPAN, A FESTA DA PANIFICAÇÃO, SERÁ EM JULHO

Vem aí a vigésima edição do Festpan, maior evento da indústria de panificação do Ceará. Ele será realizado no dia 7 do próximo mês de julho no Alice’s Buffet, com previsão de receber 700 convidados.

O evento será promovido pelo Sindpan, que no mesmo dia e na mesma ocasião celebrará seu 70º aniversário de fundação.

O Festpan terá uma área de exposição, que abrigará os estandes das empresas patrocinadoras.