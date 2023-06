Rede de Lojas Zenir produz a própria energia solar que consome

Empresa genuinamente cearense, com 57 pontos de venda em 43 das maiores cidades do estado, a rede de lojas Zenir inova não apenas na arte do varejo, mas também no atendimento das boas práticas de governança corporativa, social e ambiental.

Ela acaba de investir R$ 15 milhões na instalação do seu próprio parque de geração de energia solar fotovoltaica, localizado na geografia do município de Iguatu, onde o sol está domiciliado.

Mas este é só um lado da moeda. Há o outro lado que é o seguinte: toda a energia gerada – e não é pouca coisa, pois são 3,22 MW (megawatts) de potência instalada, mais do que suficiente para atender às necessidades de toda a empresa, incluindo sua fábrica de colchões instalada e em operação em Jaguaruana, na região do médio Jaguaribe. O excedente é comercializado.

Os detalhes técnicos desse parque de geração solar do Grupo Zenir são os seguintes: 6.082 painéis solares de 530 W Jinko Bifacial; subestão abrigada de 2,5 MW; produção média mensal de 420 mil KWh/mês; a potência instalada equivale ao consumo de 1.050 residências (consumo médio de 400 kWh/mês) e evita a emissão de 282 toneladas de CO2 por ano, baseado na emissão média de 0,67 kG de CO2 por kWh gerado por uma usina termelétrica a carvão; evita a emissão de CO2 equivalente a 105 caminhonetas a diesel por ano. Uma camioneta a diesel produz 2,68 toneladas de CO2 por ano.

Alan Oliveira, sócio e diretor Comercial da Zenir, revelou que seu parque de energia solar ocupa uma área própria de 40 hectares, mas há outra área semelhante já reservada à sua expansão, que acontecerá quando for necessária.

A rede Zenir, além das suas 57 unidades de venda, dispõe também de quatro Centros de Distribuição, estrategicamente localizados em Fortaleza, que atende à sua Região Metropolitana; Sobral, que dá conta do atendimento da região Norte e mais Ibiapaba e área de influência de Crateús; Iguatu, que abastece as lojas da região Centro-Sul; e Juazeiro do Norte, que atende às lojas instaladas nas cidades do Cariri.

A decisão de acrescentar o segmento industrial à sua original atividade comercial varejista foi tomada depois que seu Zenir – o fundador da empresa e pai de Alan e de seu irmão gêmeo Alex – entendeu como um passo correto o investimento na compra da fábrica de colchões Eurosono de Jaguaruana.

“Colchões são um dos itens de produtos que vendemos. Esse investimento, pois, não seria, como não foi, um mergulho na escuridão. Tanto é assim que estamos satisfeitos com o negócio e com seus resultados. Nossa fábrica de colchões, que produz para nós com a nossa marca Zeflex, fornece também para várias outras redes de lojas varejistas do Ceará e do Nordeste”, como contou Alan Oliveira.

No ano passado, numa ação quase confidencial, o Grupo Zenir doou e doou e entregou quase seis mil colchões Eurosono e Zeflex a dezenas de hospitais públicos do Ceará, a maioria dos quais no interior do estado.

“Foi uma maneira de devolvermos à sociedade um pouco do que recebemos dela”, disse o jovem empresário, que tem 37 anos, uma graduação em Administração de Empresas pela Unifor e um MBA de especialização pela Fundação Dom Cabral.

Aonde vai parar a Zenir? – indagou a coluna a Alan Oliveira, que não cansa de elogiar o pai Zenir “pela mente brilhante, pela inteligência iluminada que tem, sempre nos orientando pelo melhor caminho, que nem sempre é o menor e o menos difícil”.

Alan respondeu:

“Temos um plano de expansão para os próximos anos. Já estamos caminhando lentamente, mas com sucesso, pela estrada do e-commerce. Esperamos chegar à meta de 80 lojas físicas, todas localizadas dentro do nosso Ceará, que é, na minha opinião, o melhor estado do Brasil”.