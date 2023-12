Siderúrgicas e termelétricas: a posição da SDE

Página patrocinada por:

Rápido no gatilho, o secretário do Desenvolvimento Econômico (SDE) do Governo do Estado, Salmito Filho, transmitiu a esta coluna uma Nota de Esclarecimento, na qual se posiciona a respeito de matéria aqui divulgada ontem, tratando do Grupo Gerdau, que suspendeu há cinco meses a operação de suas duas siderúrgicas cearenses; da Eneva, que anunciou em nota a suspensão, a partir do próximo dia 28, das atividades de sua usina termelétrica do Pecém tendo como causa o fim, naquela data, do contrato de fornecimento de gás natural pela Petrobras; e do consórcio Portocém, que enfrenta problemas para o fornecimento de gás à sua futura termelétrica do Pecém.

A íntegra da Nota de Esclarecimento assinada pelo titular da SDE é a seguinte, na sua íntegra:

“1. As duas siderúrgicas do grupo Gerdau no Ceará NÃO fecharam. As suas atividades foram paralisadas por uma análise de mercado do próprio grupo.

“2. O cenário internacional com a guerra da Rússia na Ucrânia interrompeu a compra de gás natural da Europa à Rússia. Portanto, tal conjuntura internacional fez com que a oferta de gás natural diminuísse no mercado mundial e por consequência elevou os preços internacionais que impactaram diretamente nos projetos e operações vigentes.

“3. A termelétrica PortoCem informou ao governo do Estado do Ceará que foi surpreendida com o encerramento unilateral do contrato de fornecimento de gás natural.

“4. Os investidores da PortoCem afirmaram para o governo do Estado do Ceará que irão honrar todos os contratos celebrados. Nesse sentido, informam que estão buscando soluções que atendam ao órgão regulador (Aneel) e, ainda, asseguram o compromisso com o Estado do Ceará em seguir investindo na região.

“5. A Eneva está com o contrato encerrando no fim de dezembro de 2023. O governo do Ceará vem trabalhando para estimular a Eneva a permanecer, mesmo ciente de outras variáveis, que envolvem, da agência reguladora (Aneel) às definições de mercado.

“6. O governo do Estado do Ceará está atento às necessidades dos investidores, tem concentrado esforços para manter investimentos, faz a sua parte de honrar todos os seus compromissos, contratos firmados, apoiando os atuais investimentos e atraindo novos.

“Conclusão: o Estado do Ceará NÃO perdeu duas termelétricas e também NÃO perdeu duas siderúrgicas.”