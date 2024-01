Siderúrgica do Pecém produz 100% de sua capacidade instalada

Pela primeira vez desde o início da sua operação em 2016, a ArcelorMittal alcançou o marco de 3 milhões de toneladas de placas de aço produzidas no mesmo ano, alcançando a capacidade máxima da planta ao longo do ano passado de 2023.



O CEO da ArcelorMittal Pecém, Erick Torres, destacou que o recorde obtido é reflexo do compromisso dos diversos setores da produtora de aço.

“Tudo o que fizemos juntos desde março de 2023 na unidade Pecém foi extraordinário. Estamos construindo uma cadeia produtiva de excelência operacional e cada pessoa que compõe cada um de nossos times faz parte disso, pois somos uma usina integrada e cada etapa e processo é superimportante para a superação dos resultados planejados”, disse Torres.

Ele explicou que a tecnologia presente nas unidades da ArcelorMittal é um ativo que possibilita o desenvolvimento de diversos produtos em aço. Na unidade Pecém, o destaque são os aços de alto valor agregado (HAV - High Added Value).

Em 2023, o portfólio de aços HAV cresceu para 243 tipos desenvolvidos. A siderúrgica alcançou a produção acumulada de 4,7 milhões de toneladas de aços HAV ao longo da sua operação, chegando a 40,5% do total produzido em 2023.

A autossuficiência na geração de energia elétrica da ArcelorMittal Pecém também gerou um recorde no último ano. Em dezembro, ela produziu o melhor resultado dos últimos 19 meses, com a geração média da termelétrica de 164,3 MW e picos de 193 MW. Em comparação com 2022, o aumento médio foi de 14,4 MW.

O excedente de energia elétrica produzida na ArcelorMittal Pecém é vendido para o Sistema Interligado Nacional (SIN), que abastece casas, hospitais e outros tipos de estabelecimentos por todo o Brasil. A energia limpa gerada é obtida a partir do reaproveitamento de 95% dos gases siderúrgicos.

O ano de 2023 também gerou os melhores resultados em controles ambientais da ArcelorMittal Pecém. Foi obtida a redução de 8% das emissões (que já são abaixo da metade do que é permitido pela legislação), a partir do aumento da eficiência no consumo de combustíveis no Alto-Forno (onde é produzido o ferro-gusa) e da maior utilização de sucata - que é um produto reciclado - na Aciaria.

Em prol de uma cultura de segurança e saúde física e mental, foram utilizadas ferramentas de análise de risco; implementadas políticas e regras de ouro; promovidos reconhecimentos e imersões sobre o tema; difusão de guias e programações de conscientização; e foram fomentados aprendizados contínuos voltados ao cuidado e respeito com as pessoas.

As exportações também superaram os resultados de anos anteriores. Ao todo, foram 2.974.252 toneladas embarcadas em 81 navios. O recorde foi alcançado em 30 de dezembro