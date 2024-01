Aço Cearense e Instituto Atlântico unem-se pela Indústria 4.0

Novidade na área da tecnologia! O Instituto Atlântico, Unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), celebrou parceria com o Grupo Aço Cearense (GAC). A iniciativa será concentrada na área da Indústria 4.0, especificamente na Análise Avançada de Dados, e acontecerá por meio do Programa Inovar, em colaboração com a Diretoria Industrial do GAC.

O objetivo será desenvolver um sistema inovador, baseado em machine learning, para o controle dimensional da produção de vergalhão CA60, atendendo às demandas específicas da Sinobras e Aço Cearense Industrial.

Segundo o coordenador da Unidade Embrapii Atlântico, Luiz Alves, o Programa Inovar, do qual o Atlântico fará parte, atua no sentido de conectar pessoas, ideias, experiências e tecnologias para resolver desafios reais das empresas do grupo.

"Atuar em conjunto com o Grupo Aço Cearense, uma das maiores empresas do Brasil, que atua há mais de 44 anos no mercado do aço, e satisfazer as exigências da Sinobras, primeira siderúrgica integrada das regiões Norte e Nordeste, é uma maneira excelente de dar o pontapé inicial como Unidade Embrapii", celebra Luiz Alves.

O Atlântico assinou o Termo de Cooperação que estabeleceu oficialmente a instituição como Unidade Credenciada Embrapii em junho do ano passado. O credenciamento permite que o Atlântico seja coinvestidor na área de Manufatura Inteligente com empresas que possuem desafios de inovação, auxiliando-as na validação e execução de projetos, permitindo que elas ultrapassem a fase de ideias e se convertam em soluções práticas, seja para gerar maior receita, seja para redução de custos e aumento da eficiência.

O Instituto Atlântico é uma Instituição de Ciência e Tecnologia, sem fins lucrativos, desenvolvido para fornecer soluções científicas e tecnológicas. Com 22 anos de atuação, o Atlântico aplica práticas ágeis desde 2008, sendo pioneiro e líder no Nordeste neste quesito. Em 2012, foi a 1ª ICT do Nordeste a conquistar o Prêmio Finep de Inovação. Em 2019, foi considerado, pelo International Telecommunication Union, uma das 10 melhores práticas para construções de ecossistemas de inovação do mundo. Atualmente, possui cerca de 600 colaboradores, com índice de satisfação do colaborador em 86%, trust index 95 e índice de satisfação do cliente 77%.