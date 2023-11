Siderúrgica do Pecém: o olhar estratégico da ArcelorMittal

Conteúdo apoiado por:

Tem sorte o Ceará! Acompanhem esta informação e o comentário a seguir.

Quando decidiu pela compra da usina siderúrgica do Pecém, que até o primeiro semestre de 2022, pertencia à brasileira Vale (50%) e às coreanas Dongkuk Steel (25%) e Posco (25%), o grupo ArcellorMital, com sede em Luxemburgo, mas controlado por capitais indianos, enxergou, do ponto de vista estratégico, alguns detalhes importantíssimos.

Primeiro, a ação do governo cearense, que em parceria com a Federação das Indústrias (Fiec) e a Universidade Federal do Ceará (UFC), laçou um projeto de implantar no Pecém um Hub para a produção de Hidrogênio Verde.

Segundo: alegrou-se com a rápida resposta de empresas estrangeiras e nacionais que celebraram com o governo cearense mais de 30 Memorandos de Entendimento (MOUs) com o objetivo declarado de construir unidades de produção do H2V – o combustível do Século 21 – no Pecém.

Terceiro: a ArcelorMittal também viu que, ao seu redor e, ainda, na geografia do Ceará, se instalaram e seguem em instalação vários grandes projetos de geração de energia solar e eólica que lhe garantirão a energia renovável de que precisará para alcançar o seu sonho. E qual é ele? Fabricar aqui aços verdes, inclusive os planos, de mais alto valor agregado.

Quarto: ao decidir comprar por US$ 2,5 bilhões a siderúrgica do Pecém, a alta direção da ArcelorMittal já sabia que 50% das placas de aço produzidas por essa unidade siderúrgica cearense tinha valor agregado, graças à tecnologia de que dispõe. A siderúrgica do Pecém é considerada uma das mais modernas do mundo.

Eram a faca e o queijo que os brasileiros da Vale e os coreanos da Dongkuk e da Posco ofereciam à ArcelorMittal, que fez uma aposta estratégica cuja viabilidade está agora provada.

Este nariz de cera tem o objetivo de levar o leitor a concluir que a notícia aqui publicada ontem, sobre a paralisação de algumas unidades da ArcelorMittal no Brasil – em Resende, Rio de Janeiro; Piracicaba, São Paulo; e Juiz de Fora, Minas Gerais – põe a usina siderúrgica do Pecém em relevo. Por quê?

A resposta é a seguinte: esta coluna conversou ontem com uma fonte ligada à ArcelorMittal. E ela revelou algo de muito valor. A empresa sediada na pequeníssima Luxemburgo tem uma grande unidade siderúrgica em Tubarão, no Espírito Santo. Ela produz, também, placas de aço, mas de qualidade inferior à das placas fabricadas em Pecém, razão pela qual a produção capixaba será reduzida.

Talvez seja por esta razão que a usina siderúrgica do Pecém ampliou, nos últimos meses, o quadro de técnicos do seu setor de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), que conta agora com quase 50 pessoas.

Tem mais: segundo a mesma fonte, o plano da ArcelorMittal de instalar uma laminadora em Pecém será acelerado. Por quê? – é a pergunta, de novo. E a resposta é: porque o aço de Pecém já é de alto valor agregado, podendo, pois, a sua usina siderúrgica passar a produzir, também, bobinas de aço plano, confrontando o similar chinês, que está chegando ao Brasil a um preço menor do que o custo de sua produção. Dumping!!!

Neste momento, o governo brasileiro, por meio da redução da alíquota do Imposto de Importação, está castigando a siderurgia nacional pela facilitação da importação de aço. O mercado de aço brasileiro foi inundado pelo produto estrangeiro, diga-se chinês, no exato momento em que há uma retração da atividade em vários setores da indústria.

O Instituto Aço Brasil e as outras entidades que congregam as grandes siderúrgicas do país mobilizam-se no sentido de pressionar o Palácio do Planalto a rever sua decisão de reduzir a alíquota do Imposto de Importação do Aço, elevando-a para o percentual anterior.



De qualquer maneira, a ArcelorMittal Pecém já está fazendo desse limão uma boa limonada.