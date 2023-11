Crediamigo do BNB financia lojistas do Maraponga Mart Moda

Conteúdo apoiado por:

Nesta segunda-feira, 20, o Banco do Nordeste (BNB) e a Maraponga Mart Moda celebraram acordo de cooperação com o objetivo de disponibilizar microcrédito produtivo e orientado por meio do programa Crediamigo para seus lojistas.

O ato de assinatura do acordo aconteceu às 11 horas na sede da Maraponga Mart Moda, no bairro de Maraponga, em Fortaleza. Pela empresa, assinaram ocordo seus diretores Manoel e Mana Holanda.

Serão beneficiários todos os permissionários com atividade econômico no interior da Maraponga Mart Moda e buscam acesso ao crédito e oportunidade para desenvolver seu próprio negócio.

O Crediamigo do BNB é o maior programa de microcrédito produtivo e orientado do Brasil. De janeiro a outubro deste ano, o programa desembolsou R$ 8,3 bilhões na economia nordestina, por meio de mais de 2,8 milhões de operações.

A carteira ativa do programa é composta hoje por mais de 1,9 milhão de clientes, de acordo com a posição de outubro.

No Ceará, o Crediamigo desembolsou R$ 2,6 bilhões em 2023, por meio de quase 980 mil operações. Em todo o Estado, o programa tem 603.840 clientes ativos.

Para Marcelo Azevedo Teixeira, Gerente Regional do CrediAmigo Fortaleza, é de uma importância fundamental o fortalecimento do setor de confecção do Ceará e do Nordeste.

“O Maraponga Mart Moda tem uma história consolidada e o Banco do Nordeste se uniu ao shopping para oferecer recursos sem burocracia para os empreendedores informais e para aqueles que têm uma empresa formalizada. Estamos muito felizes com a oportunidade de crescimento para todos esses trabalhadores ", celebra Teixeira.