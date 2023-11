Produtores rurais invadirão Tauá no fim de semana

Conteúdo apoiado por:

No próximo sábado, 25, cerca de 3 mil produtores rurais da região dos Inhamuns e dos Sertões de Crateús estarão reunidos na cidade de Tauá para o III Encontro de Produtores Rurais do Ceará, evento promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária (Faec).

O presidente da entidade, Amílcar Silveira, está também a convidar os líderes empresariais do setor para uma reunião na véspera, sexta-feira, 24, naquela cidade, com os ministros da Pesca, André de Paula, e da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Essa reunião – diz o presidente da Faec – é importante, sob todos os pontos de vista, para o setor.

Será debatida com os dois ministros a ameaça que vem do Equador, cujo governo quer desovar no Brasil, a preço mais baixo do que o de produzir, seus grandes estoques de camarão.

Os EUA e o México já proibiram a importarão do excesso de produção do camarão equatoriano.

Norte-americanos e mexicanos rejeitam qualquer tentativa de dumping do Equador, posição que o Brasil deve assumir, também, de acordo com a opinião de Amílcar Silveira, seguindo a mesma posição do presidente da Camarão BR, Cristiano Maia, que, em nome dos grandes produtores brasileiros de camarão, também é contra a ideia.

Carcinicultores brasileiros e equatorianos têm custos de produção semelhantes, razão pela qual a ideia de importar o produto do Equador a preço vil “será um tiro no coração do produtor do Brasil”, como diz Amílcar Silveira.