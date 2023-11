Evangelhop de hoje, 3ª feira, dia 21/11/23 Mt (12, 46-50)

Conteúdo apoiado por:

Naquele tempo: Enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: 'Olha! Tua mãe e teus irmãos estão aí fora, e querem falar contigo.' Jesus perguntou àquele que tinha falado: 'Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos?' E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: 'Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe.'

Reflexão - Jesus aponta para nós e nos acolhe na Sua família!

Jesus vem iluminar o nosso entendimento para perceber que todos, sem distinção, somos chamados a fazer parte da Sua família, desde que estejamos em unidade com a Palavra de Deus. Assim, portanto, podemos afirmar que fazemos parte da família de Jesus quando nos dispomos a fazer a vontade do Pai que está no céu. Participamos da graça de filhos, do Pai, irmãos e irmãs de Jesus, quando, como a Sua Mãe, estivermos abertos a realizar tudo conforme Deus nos mandar e ajustados ao Seu Plano de Salvação. Diante disso, assim como Jesus apontou para os Seus discípulos e os distinguiu com a mesma categoria da Sua mãe e de Seus de irmãos, hoje também Ele nos estende a Sua mão e nos acolhe como membros da sua família, se, estivermos também dispostos a fazer a vontade de Deus que se expressa na Sua Palavra. A vontade do Pai é que todos nós, pela Fé em Jesus Cristo, alcancemos a salvação e a vida eterna sem fim. Neste Evangelho Jesus aproveita a oportunidade e nos enquadra como pessoas especiais, discípulos e discípulas dignos de ser chamados filhos de Deus Pai tendo Maria como Mãe! - Você já tem consciência de que também faz parte da família de Jesus Cristo? – Você já tem ideia do que será a vontade de Deus para a sua vida? – Você se considera discípulo de Jesus?- O que estaria faltando para que você seja considerado da família de Jesus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO