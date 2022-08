Sesi-Ceará ensina vítimas de violência a como empreender

Desde a última quinta-feira, 11, a Unidade de Educação e Cultura do Sesi-Ceará (UNEC), em parceria com Senai-Ceará, tem feito parte da programação do curso “Iniciação profissional em técnicas de cultura de paz, gestão administrativa e fabricação de artesanato”.

O público-alvo são mulheres egressas do sistema prisional cearense e vítimas de violência e/ou de vulnerabilidade.

A iniciativa faz parte do projeto Vozes da Liberdade II, que é acompanhado pelo núcleo de Fortaleza do Grupo Mulheres do Brasil.

O Sesi é responsável pelo Módulo de Empreendedorismo, com aulas às quintas-feiras deste mês de agosto. Nele, são abordados os seguintes temas: noções de empreendedorismo, atendimento ao cliente, técnicas de vendas, noções básicas de finanças empresariais e estratégias de vendas usando meios digitais.

Segundo a especialista em educação da área de Ciências Humanas do Sesi, Emanuela Pereira, responsável pela aplicação do primeiro módulo, o empoderamento das mulheres também inclui o incentivo ao empreendedorismo.

“Ações como esta são de grande valia para criar uma rede de apoio e ressignificação das vidas das mulheres atendidas”, afirma ela.