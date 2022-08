Evangelho de hoje, domingo, 14/08 (Jo 10,27)

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: "Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso! Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra! Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois, daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas e duas contra três; ficarão divididos: o pai contra o filho e o filho contra o pai; a mãe contra a filha e a filha contra a mãe; a sogra contra a nora e a nora contra a sogra."

Reflexão – Na luta está a vitória!

Jesus nos conscientiza de que assim como Ele, nós também poderemos receber o batismo de sangue e sermos crucificados por causa da nossa Fé. Jesus ansiou por este Batismo porque a partir daí a Salvação prometida pelo Pai iria acontecer. Mas, para isto, Ele passou também pelo fogo da oposição, da divisão, da incompreensão. Mas Ele quer para nós é o fogo do Espírito Santo e é isto o que Ele fala para nós! O fogo do Espírito Santo nos desinstala, nos desacomoda e nos dá motivação para lutar! Também, nós, enfrentamos a oposição dentro da nossa casa, na realidade em que vivemos, principalmente quando optamos por seguir o Caminho de Jesus. E isto é bom para que se comprove a nossa fé. A paz de Jesus não consegue entrar nos corações divididos e ressentidos e o que testemunhamos no mundo hoje, especialmente, é a falta de paz e harmonia na família. Acontece também dentro da nossa casa! O inimigo de Deus está agindo ferozmente no seio das nossas famílias, da nossa juventude, entre as crianças, na política, e cada vez mais a mentalidade humana é deturpada pelas “novidades” que apregoam aqueles que são contra o Projeto de Deus para a Salvação da humanidade! Jesus não engana e fala a verdade! As Suas palavras são duras, mas verdadeiras e não podemos nos escusar de acolhê-las. Não podemos nos enganar achando que na última hora a misericórdia de Deus nos premiará. Apossados do Espírito Santo acolhamos a Sua Misericórdia desde agora e permaneçamos firmes na luta contra o pecado, mesmo que doa. Na luta está a vitória! – O que você entende das palavras de Jesus? – Você acha que Ele falou para si? – O Espírito Santo já incendeia o seu coração preparando para a luta? – O que você pode dizer diante de tudo isso?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO