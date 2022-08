M. Dias Branco tem receita de R$ 2,49 bi no segundo trimestre

No segundo trimestre deste ano, a cearense M. Dias Branco, líder do mercado nacional de massas e biscoitos, teve receita líquida de R$ 2,49 bilhões, 26,2% maior do que o do mesmo período do ano passado.

O Lucro Líquido do segundo trimeste (abril, maio e junho) alcançou R$ 233,5 milhões, 64,1% maior do que o do segundo trimestre de 2021, graças ao crescimento sequencial dos volumes e aumento gradual dos preços.

Esses resultados constam do balanço encaminhado pela empresa à CVM e publicado após o encerramento do pregão da Bolsa B3.

No segundo trimestre, M. Dias Branco adquiriu a Jasmine, marca relevante em saudabilidade, com destaque para as categorias de granola e pães sem glúten.

Também celebrou acordo com a Omega para a geração de energia eólica, uma providência na direção do objetivo da empresa que é de utilizar 90% de energia renovável até 2030.

M. Dias Branco alcançou de abril a juho deste ano 34,3% de margem bruta, ou seja, 6,5% maior do que no ano passado. As despesas administrativas e com vendas ficaram abaixo de 20%.