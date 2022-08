Ações do Hapvida e do Mateus disparam no pregão da Bolsa

Subiram, e subiram fortemente, as ações do grupo cearense Hapvida, que administra o maior plano de saúde do país.

No pregão da Bolsa de Valores B3 desta sexta-feira, os papeis do Hapvida tiveram valorização de 16,97%, fechando cotados a R$ 7,72.

Outro grupo nordestino, o maranhense Mateus, gigante do varejo e do atacarejo também disparou no pregão de hoje da B3: suas ações fecharam negociadas a R$ 5,52, com alta de 16,70%.

A rede Mateus tem lojas no interior do Ceará, mas esta coluna dispõe da informação de que o grupo maranhense chegará à praça de Fortaleza nos próximos meses.



O Grupo Mateus abriu, os últimos meses, 41 novas lojas, das quais quatro no segundo trimestre de 2022 (abril, maio e junho).