Kit tortura: multas da AMC poderão ser pagas pelo Pix

Esta coluna publicou ontem uma nota de crítica contra a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), cujos boletos para pagamento de multas estão sendo recusados pelas agências bancárias, obrigando o multado a valer-se do Detran para a emissão da segunda via do documento.

Sobre o assunto, a AMC transmitiu a esta coluna uma nota de esclarecimento cuja íntegra é a seguinte:

“A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) esclarece que está avaliando o convênio com outras agências bancárias, além da possibilidade de aderir ao pagamento por Pix, para melhorar o atendimento.

“Em relação à dificuldade relatada na nota, o órgão identificou uma falha no código de barras de um determinado lote de notificações de penalidade.

“A orientação da Autarquia nestes casos é entrar em contato com a Ouvidoria pelo Whatsapp 98513-3673 para imprimir uma segunda via do boleto ou então fazer esse mesmo procedimento no site do Detran.”

Um contribuinte, cuja identidade é mantida em sigilo por óbvios motivos, transmitiu mensagem à coluna, dizendo que “não são apenas as agências bancárias que recusam o boleto da AMC, mas as lotéricas, também”.

ARENA CASTELÃO: GRAMADO E DRENAGEM JÁ ERAM

Opinião de quem entende do ramo: não só o gramado, que já deu o que tinha de dar, mas também o sistema de drenagem da Arena Castelão precisa de ser trocado.

Na Unifor e na UFC há engenheiros espeialistas em drenagem que podem dar uma ajuda ao governo do Estado, que, inexplicavelmente, ainda administra o principal estádio de futebol do Ceará.

E A BOLSA CAIU, APÓS SETE ALTAS

Depois de sete pregões consecutivos de alta, a Bolsa de Valores do Brasil, a B3, fechou ontem, QUINTA-FEIRA, 11, em leve baixa de 0,47%, aos 109.717 pontos. Operadores do mercado admitiram que essa queda foi motivada pela realização de lucros por parte dos investidores.

E o dólar subiu 1,44%, fechando cotado a R$ 5,15.

Ontem, saiu o balanço do segundo trimestre deste ano do Magazine Luiza, uma das maiores redes varejistas do país.

O Magalu teve prejuízo de R$ 135 milhões. Os operadores do mercado erraram de novo: eles previam que o Magalu teria um lucro de R$ 161 milhões.

A receita líquida, anualizada, do Magazine Luiza foi alta: R$ 8,5 bilhões.

CHOREMOS PELA ARGENTINA

Na Argentina, cuja crise só se agrava, a inflação do último mês de julho bateu em 7,4%. Anualizada, inflação do país vizinho, já chegou a incríveis 71%.

Economistas argentinos estão admitindo que a inflação do país fechará este ano perto dos 100%.

O superministro da Economia, Produção e Agricultura, Sérgio Massa, convocou para o próximo dia 22 uma reunião do Conselho do Salário-Mínimo, cujo valor será reajustado.

O governo argentino tenta, ainda, um acordo com empresários e centrais sindicais no sentido de que sejam congelados, por 60 dias, os salários dos trabalhadores.

E ontem o Banco Central da Argentina elevou a taxa de juros do país para inacreditáveis 69,5% ao ano.

Só para efeito de comparação: a taxa básica de juros da economia brasileira está em 13,75%.

GOL RETOMA VOO FORTALEZA-BUENOS AIRES

Informa a Gol Linhas Aéreas que, neste mês de agosto, retomará seus voos internacionais a partir do Nordeste.

E começará pelo Ceará.

No próximo dia 20, recomeçará a rota Fortaleza-Buenos Aires, com pouso no Aeroparque, um aeroporto localizado no centro da capital da Argentina.

Esse voo terá uma frequência semanal de ida e volta, aos sábados.

No dia 3 de dezembro, outras capitais do Nordeste, como Natal, Maceió, Recife e Salvador, terão também voos para Buenos Aires, com uma frequência semanal de ida, aos sábados, e volta, aos domingos.