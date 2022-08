OCB trará para o Ceará grandes cooperativas da agropecuária

Uma boa notícia para a agropecuária do Ceará: o presidente do Sistema OCB – Organização das Cooperativas Brasileiras, Márcio Lopes de Freitas, prometeu ontem ao presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, que ele mesmo, pessoalmente, manterá conversas com as grandes cooperativas do Sul e do Sudeste do país no sentido de que instalem ou ajudem a instalar no Ceará organizações semelhantes voltadas à produção e a comercialização de proteína animal, incluindo a piscicultura, e de frutas e hortaliças.

Amílcar Silveira e Márcio Freitas reuniram-se ontem em Brasília, na sede da OCB, que congrega 4.800 cooperativas, com 18 milhões de cooperados, que geram 500 mil empregos diretos, faturam anualmente R$ 700 bilhões e representam 12% do PIB nacional.

Acompanhado do deputado Carlos Matos, ex-secretário de Agricultura Irrigada do Ceará e consultor da Faec, e do presidente da OCB Ceará, João Nicédio Alves, o presidente da Faec expôs ao presidente da OCB seu projeto de implementar na agropecuária cearense o associativismo, para o que espera contar com a ajuda da entidade nacional do cooperativismo.

Márcio Freitas assegurou a Amílcar Silveira que “essa ajuda você terá”. No encontro de ontem, decidiu-se que o presidente da OCB virá proximamente a Fortaleza, trazendo com ele os presidentes das principais cooperativas brasileiras, algumas das quais já manifestaram interesse em investir aqui.

CEARÁ E PORTUGAL DEBATEM HOJE A ECONOMIA DO MAR

Hoje, às 10 horas, a Missão Institucional e Empresarial de Portugal, liderada pelo seu secretário de Estado do Mar, José Carlos Costa, será apresentada ao Atlas Digital Costeiro e Marinho do Ceará, documento elaborado pelo Programa Cientista-Chefe Meio Ambiente, no âmbito da Secretaria de Meio Ambiente do Ceará, cujo cientista chefe é o professor do Labomar Luís Ernesto Arruda Bezerra, doutor em Oceanografia, que fará a apresentação.

Essa apresentação integra a programação do Seminário sobre a Economia do Mar, ou Economia Azul, promovido pela Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), cujo presidente, Ricardo Cavalcante, saudará os visitantes portugueses.

O Atlas está disponível em formato virtual na Plataforma Estadual de Dados Espaciais Ambientais (Pedea) e as camadas contidas nele transmitem diferentes informações pertinentes às atividades como pesca, aquicultura, mineração, turismo, energias renováveis, hidrogênio verde, além de apresentar características químicas, físicas e biológicas do mar.

Essas informações são fundamentais e servem de diagnóstico para o desenvolvimento e aplicação do Planejamento Espacial Marinho (PEM) do Ceará, que deverá dar apoio ao processo de tomada de decisão relacionado ao uso do mar e ao seu ordenamento, tanto em âmbito público, quanto privado. A plataforma online é constantemente atualizada e poderá ser utilizada por diferentes usuários, desde gestores municipais, estaduais e federais, alunos de escolas e Universidades, além de empreendedores. O acesso a plataforma pode ser realizado por meio do seguinte link: http://geohub.sema.ce.gov.br/PEDE_PORTAL/.

O Ceará, por meio do seu governo e de suas instituições empresariais e acadêmicas, tendo a UFC no protagonismo, sofistica seus projetos e a exploração sustentável de suas riquezas marinhas é um deles. Os portugueses saberão disto hoje.

LATAM TEM PEJUÍZO NO SEGUNDO TRIMESTRE

Uma notícia que mostra novamente as dificuldades que o setor da aviação comercial enfrenta no Brasil:

A Latam, uma das três grandes companhias aéreas do país, teve um prejuizão no segundo trimestre deste ano: US$ 523 milhões, mesmo tendo obtido uma receita operacional de US$ 2,22 bilhões, ou seja, 150% a mais d que a receita obtida o mesmo período de 2021.

É preciso deixar claro que esse resultado se registrou em um ambiente hostil, tendo em vista os grandes aumentos dos preços do combustível de aviação.

O CEO da Latam, Roberto Alvo, disse em entrevista que sua empresa continua otimista em relação aos próximos meses, fazendo um monitoramento minucioso em torno dos preços do querosene de aviação e de outros itens de custo.

Tudo isso tem uma culpada: a pandemia da Covid-19, que atingiu em cheio o setor o turismo no mundo todo.

BOLSA SOBE DE NOVO E O DÓLAR CAI OUTRA VEZ

A Bolsa de Valores do Brasil, a B3, fechou ontem mais uma vez em alta. O Índice Bovespa cresceu 1,4%, aos 110.235 pontos. E o dólar caiu 0,87%, fechando cotado a R$ 5,08.

A causa da subida da bolsa brasileira e das bolsas dos EUA e da Europa foi o índice da inflação norte-americana, que se manteve estável, contrariando o mercado, que esperava uma alta de 0,2%. Essa informação reduziu a aversão ao risco.

BANCO DO BRASIL TEM LUCRO DE R$ 7,8 BILHÕES

Ontem, saiu o balanço do Banco do Brasil relativo ao segundo trimestre deste ano.

O BB teve lucro líquido de R$ 7,8 bilhões, um crescimento de 54,8% quando comparado ao lucro do mesmo período de 2021.

O mercado mais uma vez errou: ele esperava um lucro de R$ 6,48 bilhões.

As receitas totais do Banco do Brasil, no segundo trimestre de 2022 – abril, maio e junho -- alcançaram R$ 28,9 bilhões.

Por falar em banco: o BNDES publicou ontem edital para a venda, por meio de leilão público, do prédio de 22 andares que foi sua sede em (hoje, a sede do BNDES é no centro da cidade do Rio de Janeiro).

O lance mínimo pela compra do edifício é de R$ 112,6 milhões.

No edital, o BNDES informa que o imóvel a ser leiloado tem vários problemas, entre os quais os elevadores, que foram instalados em 1962, ou seja, estão completamente fora dos padrões atuais de modernidade.

MINISTROS DO STF AUMENTAM SEUS PRÓPRIOS VENCIMENTOS

E ontem, por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, aprovaram uma proposta de reajuste dos seus próprios vencimentos.

Deram-se um aumento de 18%, que terá efeito cascata, pois isso, automaticamente, levará ao reajuste dos vencimentos dos deputados federais, dos senadores, dos ministros dos demais tribunais superiores, dos desembargadores dos tribunais estaduais de justiça, dos juízes, dos deputados estaduais, enfim, a decisão causará um grande impacto nas contas públicas já deficitárias.

Com esse aumento, cada ministro do STF passará a ganhar, mensalmente, R$ 48 mil.

Coincidência ou não, ontem os ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin foram ao Palácio do Planalto e entregaram, em mãos, ao presidente Bolsonaro o convite para a posse de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que será realizada, no modo virtual, na próxima terça-feira, dia 16.

O encontro durou 10 minutos e foi cordial.

Parece que os ministros do STF não estão ligando para as condições de vida da maioria da população brasileira, que enfrenta uma alta crescente dos preços e uma redução do poder de compra do seu salário.