Multas no trânsito: AMC apresenta seu kit tortura

Há na Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza, mais conhecida pela sigla AMC, um kit tortura criado para os que, por um ou outro motivo, são multados por estacionar seu automóvel em local proibido, por avançarem um sinal vermelho ou ultrapassarem a velocidade máxima permitida.

A tortura começa quando o contribuinte recebe o boleto para o pagamento da penalidade, algo que deveria ser permitido em qualquer agência bancária, e pela internet.

Certo de que a AMC, um organismo da PMF, sempre citada como um ente público moderno e digital, o multado sacou o seu celular, acessou o aplicativo do Banco do Brasil e tentou fazer o pagamento via leitura do código de barras do documento.

“Desculpe, mas esse convênio é inválido”, foi a frustrante mensagem de advertência que surgiu na telinha do tele móvel.

Quem sabe pelo Bradesco? Nova frustração! E pela Caixa Econômica? Outra. E pelo Itaú? Também.

Irritado, o contribuinte ligou para o telefone da AMC, e uma voz feminina atendeu, sugerindo que, como ela é da Superintendência da autarquia, “esse é um assunto do Atendimento”, seja lá o que isso quer dizer.

Mas, educada e prestativa, a moça entrou em contato com uma colega que mandou dizer o seguinte:

“Se o senhor for correntista do Banco do Brasil, use o aplicativo do banco e faça o pagamento”.

O contribuinte insistiu: “Mas o app do Banco do Brasil diz que o convênio é inválido”.

E a moça dá nova orientação, sempre de modo educado:

“Então, faça o seguinte: acesso o site do Detran e emita uma segunda via do boleto, pois o boleto do Detran pode ser pago em qualquer agência bancária”.

O multado tirou de um caixa eletrônico, em espécie, o dinheiro correspondente à multa, cujo vencimento é nesta quinta-feira, 11, dirigiu-se a uma agência do BB para quitar o boleto, mas ouviu do caixa que “o banco não aceita, em espécie, pagamento de boleto da AMC, só pelo aplicativo”.

A saída foi seguir o conselho da educada moça da Superintendência da AMC: ele acessou o site do Detran e emitiu uma segunda via do boleto e, usando o tele móvel, efetuou o pagamento pela leitura do código de barras.

A AMC, cuja direção parece ter a mente dos tempos dos dinossauros, já deveria ter entrado no mundo da Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC), no qual tudo é digitalizado.

Alguns setores da PMF já o fizeram, melhorando sua produtividade.

O Detran faz tempo que também digitalizou seus principais serviços, e por isto mesmo tornou-se uma muito boa referência do serviço público estadual cearense.