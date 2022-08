Pecém ganha mais quatro super guindastes importados da China

Já foram instalados e estão em plena operação os novos equipamentos para a carga e a descarga do Porto do Pecém – são três guindastes 1e-RTGs, que movimentam contêineres em pátio, e ainda o superguindaste STS que movimentam contêineres em navios.

A governadora Izolda Cela, acompanhado do seu secretário do Desenvolvimento Econômico, Maia Júnior, e do presidente do Complexo do Peém, Danilo Serpa, viu hoje em operação os novos equipamentos, e gostou do que viu.

Ela disse que a aquisição dos novos guindastes fortalece o posicionamento do Ceará no cenário mundial das exportações.

"O Complexo do Pecém vem permanentemente investindo, expandindo e melhorando suas estruturas. A chegada de mais quatro equipamentos trará ganhos de produtividade na movimentação de contêineres. Isso é importante para a redução do tempo e para a segurança e a estabilidade das operações”, opinou a governadora.

Os quatro equipamentos chegaram no sábado passado ao Pecém, transportados pelo navio Zhen Hua 16.

A embarcação partiu do Porto de Xangai, na China, e navegou por 56 dias até atracar no Pecém.

O investimento feito na aquisição foi de aproximadamente R$ 150 milhões pela APM Terminals, uma das prestadoras de serviço operacional (PSO) do Porto do Pecém.

Os três e-RTGs já foram descarregados e são os primeiros desse tipo a operar no Ceará. Com eles, o manuseio de contêineres em pátio, que era feito exclusivamente por empilhadeiras do tipo reach-stacker, será parcialmente substituído pelos novos guindastes.

Os modelos adquiridos para o Pecém são eletrificados e não utilizam diesel como combustível.

Já o novo superguindaste do tipo STS (Ship to Shore), também conhecido como portêiner, será descarregado ainda nesta semana. O equipamento é utilizado para o embarque e o desembarque rápidos de contêineres nos navios.

O STS pesa 1.630 toneladas e mede 89 metros de altura, o equivalente a um prédio de 29 andares. Isso favorece maior ganho na sua velocidade e segurança, por conta dos seus tipos de movimentos que geram mais estabilidade na operação.

Com a nova aquisição, o Pecém passa a dispor de três STS na operação de contêineres.

De acordo com Danilo Serpa, os equipamentos são necessários diante do crescimento da carga conteinerizada no Porto do Pecém.

"Estamos colocando o Porto do Pecém como portão de entrada e saída para o Norte e Nordeste brasileiro. Essas aquisições são justamente para dar mais eficiência e atender melhor os nossos clientes", disse o presidente do Complexo do Pecém.

Em 2021, o terminal portuário cearense somou 410.557 TEUs (unidade referente a um contêiner de 20 pés) movimentados. Um crescimento de 8,7% em relação à movimentação em 2020, quando 377.726 TEUs passaram pelo Porto do Pecém.

Atualmente, o embarque e desembarque de contêineres é responsável por aproximadamente ¼ de toda a movimentação de cargas do Porto do Pecém. No ano passado, 5.389.230 toneladas de cargas conteinerizadas foram movimentadas no porto cearense.

O secretário Maia Júnior também ressaltou o ganho de competitividade.

"O Porto do Pecém completou 20 anos, ganhando eficiência todos os anos, com grandes investimentos contínuos. Estamos preparando o Porto não só para as movimentações atuais, mas também para as movimentações futuras, com a chegada do hidrogênio verde, de energia offshore e uma nova refinaria", disse ele.