Carnaúba: TRT reduz a zero os casos de trabalho escravo no Ceará

Neste ano, o Ceará deverá zerar o registro de casos de trabalho escravo na atividade de corte, apanha e secagem das folhas e do recolhimento do pó que resulta na produção industrial da cera de carnaúba.

Esta informação foi transmitida ontem a um grupo de empresários cearenses da indústria e da agropecuária pelo desembargador Franzé Gomes, do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, com sede em Fortaleza.

Será o resultado de um trabalho intensivo, liderado pelo próprio desembargador, que para isso mobilizou e segue mobilizando os locatários dos carnaubais, seus locadores, os trabalhadores e os industriais que produzem e exportam a cera de carnaúba, que tem mil e uma utilidades, inclusive na área da beleza – o produto entra, por exemplo, na fabricação de batom.

Franzé Gomes disse que a carnaúba “é a árvore da vida”, e tudo dela se aproveita: as folhas dão o pó que vira cera e telhado de casas de gente humilde no sertão e de deques de piscinas de residências praianas de abastados nordestinos; o tronco da árvore torna-se linha e caibro para a coberta de habitações na zona rural e, também, lenha para o fogo que cozinha o feijão do sertanejo, quando há feijão.

“A cultura da carnaúba, que é dolarizada, existe no Ceará, no Piauí, no Norte do Maranhão, no Rio Grande do Norte e na Bahia. A carnaúba não se planta, ela nasce espontaneamente, e não requer adubação”, acrescentou o desembargador, revelando que, até o ano passado, se registraram alguns casos de trabalho escravo em áreas de carnaubais, que agora, graças à melhor e mais rigorosa ação dos fiscais do Trabalho, estão sumindo”, revelou ele.

Neste ano, uma equipe do TRT, chefiada pelo desembargador Franzé Gomes, fez visita aos municípios de Granja, “maior produtor mundial de carnaúba”, e Morrinhos, reunindo, no mesmo espaço e na mesma hora, os donos dos carnaubais, os seus locadores, os trabalhadores e os industriais, aos quais foram transmitidas instruções de como tratar a mão de obra, começando pela recomendação do fim dos tradicionais alojamentos.

O ideal – disse ontem o desembargador Franzé Morais aos empresários da agropecuária – é que o trabalhador dos carnaubais cumpra a sua jornada de trabalho, ao fim da qual retorne à sua casa.

O TRT da 5ª Região pretende que os trabalhadores sejam formalmente contratados, ou seja, tenham carteira assinada e assegurados todos os direitos previstos na CLT, incluindo vale transporte e banheiro para as suas necessidades.

Um empresário da fruticultura disse ao desembargador que, para que esses objetivos sejam alcançados, será necessário envolver não só os industriais do beneficiamento, mas o dono da terra. Mas outro empresário logo opôs sua opinião, segundo a qual “incluir o dono do carnaubal num acordo dessa natureza será o mesmo que extinguir essa atividade extrativista, porque ele não terá nenhum interesse de correr o risco de ser punido pela fiscalização”.

Na próxima semana, a equipe liderada pelo desembargador Franzé Gomes visitará, com o mesmo objetivo, os municípios de Russas e Jaguaribe, onde há, igualmente, extensas plantações de carnaúba.

Os empresários presentes à reunião com o desembargador do TRT da 5ª Região surpreenderam-se ao tomar conhecimento da informação de que em Granja há 60 mil hectares de carnaubeiras, o que justifica a estatística segundo a qual 80% da população daquele município estão concentrados na zona rural, onde reinam a carnaúba e todas as suas virtudes naturais.

Franzé Morais também revelou que os Estados Unidos, para onde são exportados mais de 60% da cera de carnaúba cearense, impuseram restrições à compra do produto brasileiro. As tradicionais empresas importadoras, como a Johnson & Johnson, estão sempre atentas a qualquer denúncia de trabalho escravo ou a outras irregularidades.

SENAI ABRE CURSOS PARA MULHERES

Uma boa notícia! O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, anunciou ontem a abertura de 300 vagas para mulheres em cursos profissionalizantes do Sesi, do Senai e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

O anúncio foi feito na cerimônia de lançamento da campanha “Agosto Lilás”, promovida pelo Tribunal de Justiça do Ceará. O foi realizado no auditório Luiz Esteves, na Casa da Indústria, sede da Fiec.

Esteve presente a presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira.

Os cursos serão ofertados nas áreas de panificação, confecção, construção civil e tecnologia.

Falando na ocasião, o presidente da Fiec disse:

“A Fiec está propondo que nós nos abracemos nesse processo, e iremos repassar isto para todas as 14.200 indústrias do Estado do Ceará, bem como para seus 400 mil colaboradores.”

AÇO CEARENSE NO CONGRESSO AÇO BRASIL

Nos dias 23 e 24 de agosto Ian Corrêa, vice-presidente de Operações do Grupo Aço Cearense, e Junimara Chaves, gerente de Gestão Ambiental da Sinobras, uma das empresas do Grupo, estarão presentes no Congresso Aço Brasil, considerado um dos eventos mais importantes da cadeia produtiva do aço.

Promovido pelo Instituto Aço Brasil, o congresso reunirá autoridades, empresários e especialistas para debater as perspectivas e a importância do setor para a economia brasileira.

O Congresso Aço Brasil acontecerá no Hotel Unique, em São Paulo, e terá formato híbrido.

CSP ABRE VAGAS PARA APRENDIZ

Estão abertas até o próximo dia 17 as inscrições para a seleção de candidatos às 80 vagas para os Programas Aprendiz e Aprendiz Pessoa com Deficiência (PCD) da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP).

As inscrições podem ser feitas somente no site da CSP.

Para os Programas Aprendiz e Aprendiz Pessoa com Deficiência (PCD) serão ofertados os cursos de operador siderúrgico e operador de manutenção eletromecânica.

O ingresso dos selecionados ocorrerá no dia 14 de dezembro.

A prioridade é selecionar aprendizes que residam em municípios próximos à CSP, como São Gonçalo do Amarante e Caucaia.

Para o Aprendiz PCD, serão priorizados também os residentes em Fortaleza.

O programa conta com a parceria do Senai-Ceará, responsável pela capacitação dos jovens aprendizes em parceria com a siderúrgica.

A BOLSA SOBE, O DÓLAR CAI

E a Bolsa de Valores do Brasil, a B3 fechou ontem em alta de 1,81%, aos 108.402 pontos. Foi o quinto avanço seguido da bolsa brasileira.

O Ibovespa, que é o principal índice da B3, encerrou o pregão melhor do que os índices das bolsas norte-americanas, que encerraram no negativo: o Dow Jones caiu 0,09% e a Nasdaq, que é a Bolsa da Tecnologia, caiu 0,10%.

E os economistas entendem que o mercado começa a captar que a inflação brasileira está em queda, vai seguir em queda e fechará o ano de 2022 por volta de 7% ou menos.

O mercado está prevendo uma deflação no recente mês de julho, e se acontecer será a primeira em 26 meses.

Para este mês de agosto, a previsão também de é de deflação.

O IPCA de julho será divulgado na manhã de hoje, terça-feira, pelo IBGE, e o mercado aposta numa deflação entre 0,6% e 0,8%.

Motivo: a queda do preço dos combustíveis. O da gasolina desabou 14,01% em julho. O do etanol caiu 8,34%.

O comércio varejista está celebrando essas notícias de deflação, porque isso pode sinalizar para a redução dos juros do crediário. Tanto é assim, que ontem as ações do Magazine Luiza subiram no pregão da bolsa.

Mas as ações que mais subiram ontem foram as da Gol e da Azul, e a causa foi a queda do dólar, que fechou em baixa de 1,04%, cotado a R$ 5,11.

Ontem, foi divulgado o balanço do Banco Itaú relativo ao segundo trimestre deste ano. O Itaú teve lucro de R$ 7,6 bilhões.

Também ontem foi divulgado o Boletim Focus, que revela, todas as segundas feiras, a previsão dos economistas de 100 bancos e instituições financeiras do país.

Eles estimam que a inflação deste ano fechará em 7,11%; para o PIB, a previsão é de 1,98%; para o dólar, a aposta é de que fechará 2022 cotado a R$ 5,20; e a taxa de juros Selic chegará ao fim do ano no mesmo patamar em que se encontra hoje: 13,75%.

BOLSONARO E A POLÍTICA DE PREÇOS DA PETROBRAS

Ontem, à noite, durante cinco horas e meia, o presidente Bolsonaro falou no podcast Flow, e disse que a atual política de preços da Petrobras poderá ser mantida.

Trata-se da política de Paridade de Preço Internacional, a PPI.

O presidente anunciou que, no próximo ano – se for reeleito, claro – manterá zerados os impostos federais incidentes sobre a venda de combustíveis.

E garantiu que isso já está combinado com a equipe econômica do ministro Paulo Guedes.

Bolsonaro elogiou a nova administração da Petrobras, que trocou quase todo o seu Conselho de Administração e agora deverá eleger, no próximo dia 19, o seu novo presidente, Caio Paes de Andrade.

O presidente voltou a criticar os altos lucros da estatal. Ele disse que a empresa deve dar lucro para remunerar seus acionistas, “mas não lucros tão grandes, pois tem um papel social a cumprir”.