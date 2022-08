Senai-Ceará qualifica operadores de termelétrica da Eneva

Mais 19 novos técnicos especialistas em operação de usina térmica acabam de ser qualificados pelo Senai-Ceará.

Eles fazem parte da primeira turma de colaboradores da Eneva, uma gigannte brasileira do setor de energia, que no Ceará é dona da Usina Trmelétrica Pecém 2.

A solenidade de formatura ocorreu no auditório José Flávio Costa Lima, na Casa da Indústria, sede da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) e contou com a participação do superintendente do Sesi-Ceará e também diretor Regional do Senai-Ceará, engenheiro Paulo André Holanda.

Parte dos formandos integrará o conjunto de operadores técnicos da UTE Pecém II, e o restante permanecerá no sistema da companhia para oportunidades futuras.

A Eneva é uma empresa 100% brasileira com ativos de exploração e produção de gás natural e geração de energia elétrica em 11 estados brasileiros.

No Ceará, atua na Usina Termelétrica Pecém II, em São Gonçalo do Amarante, com capacidade instalada de 365 MW, contribuindo para o subsistema Nordeste do SIN, além da Solar fotovoltaica Tauá, localizada a 342 quilômetros a Sudoeste de Fortaleza, com capacidade instalada de 1MW, e com projeto de expansão de mais 51 MW.

Neste ano, a Eneva incorporou a Focus Energia, que permitiu à companhia ingressar no mercado de renováveis de larga escala por meio do projeto Futura I, além da aquisição de ativos de geração hidrelétrica e solar.