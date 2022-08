Evangelho de hoje, sábado, 13;08 (Mat 19, 13-15)

Naquele tempo: Levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: 'Deixai as crianças, e não as proibais de virem a mim, porque delas é o Reino dos Céus.' E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali.

Reflexão – A criança é o protótipo da pessoa que pertence ao reino dos céus

A inocência, a naturalidade, a confiança, a entrega, o coração transparente, a alegria, o suplicar, o pedir insistentemente, o querer estar sempre perto, o carinho, a inocência, a falta de maledicência, são virtudes que nos garantem, desde já, a vivência do reino. Podemos, então, afirmar que no nosso documento de filhos de Deus, estão impressas as características de uma criança. A criança é o protótipo da pessoa que pertence ao reino dos céus, porque tem em si mesma a marca da dependência e da confiança. O que faz a diferença entre a criança e o homem velho, impedido de viver o reino dos céus aqui na terra é, justamente, o despojamento das suas ideias próprias, dos seus conceitos, da sua racionalidade. O homem velho tem dificuldade de experimentar os conceitos evangélicos, porque se considera muito “sábio” e tem uma apreciação muito elevada acerca de si mesmo. O homem novo, no entanto, esquece a sua inteligência privilegiada e assume a sabedoria que lhe vem de Deus deixando-se iluminar pelo Espírito Santo e, como uma criança, aceita ser levado pelo seu pai por onde Ele a atrair. O Senhor quer que tenhamos um coração simples, que, não julga porque espera, que, ora e suplica porque confia. Isto é ser criança! Isto é viver o reino dos céus, aqui! O mundo chama de tolos os que vivem assim, porém, o que é tolice para o mundo é sabedoria para Deus. - Você já vive o reino dos céus aqui? – Você quer ser como uma criança nas mãos do Pai? – Você confia plenamente que Deus é Pai e quer cuidar de si a cada momento? – Você é uma pessoa inocente? Crédula ou desconfiada?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO