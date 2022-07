Sereia de Ouro 2022: o aplauso está de volta

Na Mosca! O quarteto de personalidades escolhidas para receber a Sereia de Ouro deste 2022 faz jus à homenagem. O evento - promovido pelo Sistema Verdes Mares, do Grupo Edson Queiroz - esteve suspenso nos últimos dois anos por causa da pandemia. Em setembro, ele retornará ao Theatro José de Alencar.

Para começar, o presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, com o entusiasmo de sua liderança, foi o motor que, no auge a crise da pandemia da Covd-19, impulsionou o empresariado a auxiliar o governo do Estado no grave enfrentamento do desafio de equipar os hospitais públicos com o necessário para salvar vidas ameaçadas pela doença.

Foi a Fiec, por meio do Senai-Ceará, que, além de restaurar e distribuir aos hospitais respiradores artificiais, tornou possível a fabricação do Elmo, um invento cearense que – logo a seguir fabricado em escala pela Esmaltec, uma empresa do Grupo Edson Queiroz – ajudou a salvar vidas no Ceará e em vários estados.

Ricardo Cavalcante também tomou a oportuna iniciativa de mobilizar o empresariado da indústria, do comércio e da agropecuária para a doação de recursos financeiros usados para a aquisição de equipamentos, incluindo respiradores, distribuídos aos hospitais da rede pública.

Para além de sua destacada atuação na frente de batalha contra a pandemia, o presidente da Fiec, apostando na potencialidade econômica do Ceará, tornou sua entidade parceira estratégica do projeto do governo do Estado de criar um Hub do Hidrogênio Verde no Complexo do Pecém, o que tonificou o trabalho da Secretaria do Desenvolvimento Econômico de atrair para cá mais de 20 grandes grupos empresariais, a maioria estrangeiros, com os quais celebrou Memorandos de Entendimento.

Sob o comando de Ricardo Cavalcante, a Fiec é hoje uma referência obrigatória no universo da indústria nacional.

O desembargador Cid Marconi Gurgel é um jovem profissional do Direito que, por méritos próprios, alcançou a alta posição que ocupa hoje no Tribunal Federal de Justiça da 5ª Região. Sua escolha parece receber a Sereia de Ouro 2022 não surpreendeu.

Também não surpreendeu a eleição de Mino Castelo Branco, uma das mais brilhantes inteligências da cultura cearense. Mino é uma mistura celeste de pintor, desenhista, poeta, pensador, jornalista, repórter, especialista na análise e no entendimento da alma humana. Ele é, por natureza, um homem bem-humorado, e fazer o bem às pessoas parece ter sido a tarefa que Deus lhe deu neste mundo finito.

Darival Bringel pode ser referido como um capítulo à parte, pois se trata de um sertanejo de Saboeiro – filho de uma professora de escola pública, dona Daulia – que tem dedicado sua vida não só à medicina, mas à saúde do cearense. Foi de sua invejável capacidade de inovar que nasceu, no Ceará, o cooperativismo médico voltado para a saúde do povo. Bringel criou e presidiu a Unimed Fortaleza e a Unimed Ceará, duas cooperativas de médicos focada em exitosos planos de saúde. A primeira é considerada um modelo nacional de gestão e eficiência. A outra, sob seu comando, já palmilha o mesmo caminho. A Darival Bringel os cearenses devem muito.

A propósito: Bringel integra os únicos quatro grupos de irmãos que foram homenageados com a Sereia de Ouro ao longo de sua história. São eles o governador Adauto Bezerra e o vice Humberto Bezerra; os governadores Cid Gomes e Ciro Gomes; o governador Lúcio Alcântara e sua irmão Lúcia; e Darival Bringel e seu irmão Euvaldo Bringel, este homenageado em 2012.

FERROVIA ABRE LOJA ESPECIALIZADA EM ÓCULOS DE GRAU

Há 27 anos fabricando e comercializando óculos de sol e armações, a Ferrovia Eyewear, com um novo olhar para o segmento ótico, está inaugurando sua primeira loja especializada em óculos de grau.

A loja localiza-se no centro comercial de Fortaleza.

"Durante a pandemia surgiu uma nova necessidade por parte dos clientes: o atendimento em domicílio para aquisição de óculos de grau. Diante dessa oportunidade aberta pelo mercado, a Ferrovia voltou a sua atenção para especialização no cuidado da saúde visual", explica o empresário e CEO da Ferrovia Eyewear, Allan Sankey.

De acordo com ele, as vendas de óculos via receituário representam hoje 30% do faturamento dos franqueados da Ferrovia.

APEX BRASIL INCEMENTA NEGÓCIOSCOM BENGLADESH

Diretor de negócios da Agêcia Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), o cearense Lucas Fiuza reuniu-se com autoridades de Bangladesh a fim de aprofundar relações comerciais com o Brasil. A reunião ocorreu na sede da Apex, em Brasília.

As perspectivas, segundo Fiúza, são positivas.

“Bangladesh é um país de grande população, com um mercado relevante, economia em crescmento nos últimos 5 anos. É um mercado estrategicamente localizado no sul da Ásia, em que a população está enriquecendo, consumindo mais e nós temos como suprir todas as suas demandas”, diz Lucas Fiúca.

Os números comprovam o potencial de negócios do Brasil com Bengladesh. Em 2021, o fluxo comercial entre os dois países ultrapassou US$ 2 bilhões. As exportações brasileiras no período chegaram a US$ 1,82 bilhão.

Entre os itens mais comercializados estão açúcar, produtos de confeitaria, algodão, sementes e oleaginosas, além de ferro e aço. As importações brasileiras de Bangladesh somaram US$ 117,8 milhões, em sua maioria vestuário e acessórios, bem como fibras têxteis, papel e obras em couro.

Participaram da reunião em Brasília o ministro de Relações Exteriores de Bangladesh, Shahriar Alam; o presidente da Federação das Câmaras de Comércio e Indústria de Bangladesh (FBCCI), Jashim Uddin; representantes governamentais de câmaras de comércio, jovens empreendedores e a embaixadora do país asiático no Brasil, Sadia Faizunneza.

Do lado brasileiro, estiveram presentes diretores de Negócios e de Gestão Corporativa da ApexBrasil, Lucas Fiuza e Roberto Escoto; autoridades dos ministérios de Relações Exteriores e da Economia; representantes empresariais dos setores de algodão, carne, reciclagem animal, cafés especiais, amendoim, balas e doces, insumos farmacêuticos, têxteis e confecções.