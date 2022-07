Evangelho de hoje, 5ª feira, 21/07 (Mt 13, 10-17)

Naquele tempo: Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: 'Por que tu falas ao povo em parábolas?' Jesus respondeu: 'Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do Reino dos Céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância; mas à pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas: porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: 'Havereis de ouvir, sem nada entender. Havereis de olhar, sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure'. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram.

Reflexão - A fé ultrapassa o racional e vai mais além da nossa lógica.

O objetivo de Jesus é fazer com que o homem se converta e seja curado da sua cegueira espiritual a fim de alcançar a felicidade. Porém, os que têm o coração fechado, insensível, duro e tímido nunca entenderão o que o Senhor os deseja falar. “Olhando, eles não veem e, ouvindo, eles não escutam, nem compreendem”, porque estão longe, fechados em si mesmos. Por meio das parábolas, então, Jesus provou que só entendem os mistérios de Deus aqueles que O escutam com o coração e se conservam junto Dele. Quando nos afastamos e não buscamos a Deus dentro de nós, não nos aproximamos do trono da graça, não abrimos o nosso coração, também não entendemos o que o Senhor nos fala. Não nos adiantará somente o ouvir com os nossos ouvidos físicos, nem tampouco enxergar apenas com os nossos olhos corporais se o nosso coração e a nossa mente não acompanham o nosso corpo. Somos felizes na medida em que entendemos a mensagem evangélica com o coração e não com a razão porque a fé ultrapassa o racional e vai mais além da nossa lógica. Quantas pessoas no mundo que ainda ouvem com má vontade a palavra de Deus! Não sabem elas que, aí está contida a receita para a sua felicidade que supera todo o prazer momentâneo das coisas sensitivas que se constituem armadilhas do inimigo para afastar-nos do prazer eterno e verdadeiro. A Palavra de Deus nos dá o conhecimento dos Seus mistérios para nós e para a humanidade. Posta em prática, ela nos dá o retorno e a recompensa para as nossas ações de uma forma completamente diferente dos pagamentos que o mundo oferece. É o nosso homem espiritual que renasce pelo poder da Palavra! Assim sendo, não nos conformemos apenas com as coisas deste século, mas vivamos em função da vida que há de vir. Deus tem falado para você? – O que você tem percebido, visto e ouvido como revelação do Senhor para si? – Você já percebe a mensagem que está embutida nas parábolas de Jesus? – Você a tem colocado na sua vida, no seu dia a dia? – Você é uma pessoa aberta às mensagens evangélicas? – Você ainda questiona a Palavra de Deus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO